La batalla en torno a la figura y el futuro de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, continúa entre bastidores del fútbol mundial.

Esto se produce en el contexto de la iniciativa fallida de Infantino para privatizar la Copa del Mundo, ya que los intentos del máximo responsable del fútbol mundial por devolver la calma al ambiente no lograron los resultados deseados, ni siquiera dentro de las confederaciones continentales que le mostraron su apoyo público.

Según el diario español "Marca", la Confederación Africana de Fútbol, que posee el segundo mayor número de votos después de Europa, con 54 federaciones nacionales adheridas a la FIFA, es una parte fundamental en las elecciones de la máxima autoridad del fútbol mundial.

Patrice Motsepe, presidente de la CAF, confirmó públicamente este apoyo institucional, subrayando que las urnas son el único medio para lograr un cambio en la gestión.

El diario español señaló: "La situación dentro del continente africano no es tan clara como parece", ya que Constant Omari, expresidente de la Federación Congoleña de Fútbol (2003-2021) y exmiembro del Consejo de la FIFA, asegura que su impresión apunta a que al menos la mitad de las federaciones se oponen a Infantino.

Omari indicó que, pese a existir una postura oficial, hay resistencia entre bastidores, y que si hoy se realizara una votación secreta, la mitad de las federaciones no se atendría a la opinión oficial.

El grupo angloparlante encabeza el sector más crítico, que ha manifestado su malestar por el abuso del poder de Infantino y por algunas decisiones arbitrales, en concreto por lo sucedido con el árbitro Omar Artan en la Copa del Mundo, además de por la iniciativa relativa a la venta de una parte de los derechos del Mundial a una empresa privada.

"Marca" añadió: "Por el contrario, Infantino cuenta con el apoyo incondicional de Marruecos y de su presidente Fouzi Lekjaa, que busca conseguir la sede de la final de la Copa del Mundo a cambio de este apoyo incondicional".

Y prosiguió: "La lista de países que apoyan a Infantino incluye, junto a Marruecos, a Egipto, Mauritania, Sudán, Níger, Yibuti y la República Democrática del Congo, cuya federación de fútbol preside Vérone Mosengo-Omba, un amigo cercano de Infantino desde sus estudios en Friburgo, y que anteriormente ocupó el cargo de secretario general de la Confederación Africana de Fútbol bajo el mandato de Motsepe".

El frente más crítico de África expresa sus recelos hacia la relación entre Mosengo-Omba y Motsepe, y tampoco se olvida la rescisión unilateral del contrato firmado con la empresa Lagardère sobre los derechos televisivos en 2019, además de los problemas que afrontan los preparativos de la próxima Copa Africana de Naciones, al margen del anuncio de su celebración cada cuatro años.

Omari afirma que la cuestión del árbitro fue la gota que colmó el vaso, señalando que todos en la Confederación Africana de Fútbol empezaron a hartarse del dominio absoluto de Infantino sobre Motsepe y la gestión.

La Unión Europea de Fútbol continúa presionando contra Infantino, ya que tras la final de la Supercopa disputada la semana pasada en Salzburgo se filtraron informaciones sobre su plan de presentar una moción de censura contra Infantino si no dimite o abandona su cargo voluntariamente en los próximos meses.

"Marca" concluyó: "También está la Asociación de Clubes Europeos, liderada por Nasser Al Khelaïfi, junto a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ya que ambas instituciones buscan conseguir el apoyo de la Confederación Asiática de Fútbol y de la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe con el objetivo de provocar una revolución institucional en los pasillos de la FIFA".