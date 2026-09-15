"Está furioso con Mbappe. Para él es una forma de engaño. Es una palabra dura, pero así es exactamente como lo ve", dijo el exjugador del PSG Jerome Rothen en RMC Sport. "Y no es solo él. Todos alrededor de Ousmane, la gente en el vestuario del PSG", están enfadados con el delantero del Real Madrid, añadió.

Asimismo, algunos compañeros del dúo de superestrellas en la selección francesa también estarían furiosos por las declaraciones de Mbappe. "La sensación que tuvimos en el Mundial queda confirmada por esto. Hubo muchos jugadores que tuvieron un problema con el comportamiento de Mbappe y con sus declaraciones. Esa es la verdad. Se ha distanciado de mucha gente en la selección francesa", dijo Rothen, y especuló con que ahora se formarán "dos bandos": "Creo que las paredes [en la próxima pausa de selecciones] van a temblar un poco".

Mbappe había dejado clara su condición de favorito para el codiciado trofeo en una conversación con France Football y L'Equipe, reclamando claramente para sí ese papel y autodefiniéndose como el "elegido", aunque Dembele "siempre ha sido considerado un jugador talentoso". "Yo estuve arriba desde el principio. Él tuvo otro camino, lesiones, pero lo compensó muy bien", subrayó.

¿Cómo reaccionó Ousmane Dembele a las declaraciones de Kylian Mbappe?

Después de la victoria por 1-0 del PSG, Dembele, que hasta ahora se había mostrado más bien reservado en el debate por el Balón de Oro, habló personalmente sobre el tema y aparentemente dio una respuesta a Mbappe. "Yo siempre fui así: al fondo de la clase, trabajando duro", explicó tras el triunfo a domicilio, y añadió sobre el galardón: "Desde el inicio de mi carrera no he dicho una sola palabra sobre eso. Nunca fui el elegido. He trabajado increíblemente duro. El año pasado fui recompensado tras una temporada fantástica con el Paris Saint-Germain. Este año ya veremos, con total tranquilidad y sin presión".

Además de Mbappe y Dembele, los campeones del mundo españoles Lamine Yamal y Rodri (ambos del FC Barcelona) también pueden aspirar al Balón de Oro. Harry Kane, del Bayern de Múnich, también figura como uno de los favoritos. El compañero de equipo de Dembele, Kvicha Kvaratskhelia, también tiene opciones por el repetido triunfo del PSG en la Champions League.