En un trágico suceso que ha conmocionado al panorama deportivo egipcio, Ibrahim Mansour Baghdadi, exfutbolista del equipo Al Bank Al Ahly, perdió la vida tras ser víctima de una agresión con arma blanca durante una pelea que se desató en la ciudad de Al Qassassin Al Jadida, en la provincia de Ismailía, en un incidente impactante que comenzó con una disputa pasajera frente a su casa y terminó con la pérdida de su vida.

El portal "Masrawy" señaló que los detalles del suceso se remontan a la presencia de Ibrahim frente a su casa, donde estaba rociando agua en la calle para refrescar el ambiente y reducir la propagación del polvo, antes de que algunas gotas de agua salpicaran hacia una niña pequeña que pasaba por el lugar, lo que provocó una disputa entre él y la familia de la menor.

Según la versión recogida en el informe, el asunto no se quedó en los límites de una discusión verbal, ya que la disputa se intensificó rápidamente y se transformó en una violenta agresión contra el jugador, después de que se desatara una pelea entre él y miembros de la familia de la niña.

El informe indicó que Ibrahim sufrió seis puñaladas penetrantes con un arma blanca durante la pelea, cayendo con heridas graves, antes de fallecer a causa de sus lesiones, poniendo fin al suceso con una tragedia que nadie esperaba, por una disputa que comenzó con el rociado de agua frente a la casa.

Por su parte, la Dirección de Seguridad de Ismailía recibió una notificación sobre el fallecimiento del joven, y de inmediato un equipo de agentes de la Policía Judicial de la comisaría de Al Qassassin Al Jadida se trasladó al lugar de los hechos y comenzó a realizar las investigaciones necesarias, además de escuchar las declaraciones de los testigos presenciales, para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar sus detalles.

Los agentes de la Policía Judicial lograron identificar al acusado y detenerlo en poco tiempo, mientras se tomaron las medidas legales necesarias contra él y se notificó a las instancias de instrucción, que asumieron directamente las investigaciones para determinar las causas de la pelea y esclarecer todas las circunstancias que rodearon el suceso.

Sobre el suceso se levantó el atestado número 5451 del año 2026 en la comisaría de Al Qassassin, mientras las instancias de instrucción continúan tomando las medidas legales necesarias para determinar las responsabilidades y esclarecer todos los detalles del incidente que dejó un estado de conmoción y tristeza.