Así, el color principal de la camiseta es un lila chillón. En el centro destaca el logo rojo y blanco del patrocinador de la camiseta, Vodafone, mientras que el cuello luce en amarillo neón. En las mangas también hay detalles en amarillo neón, combinados con negro. El color de los dorsales y de los nombres de los jugadores también es amarillo neón.

El BVB se encuentra actualmente de gira por Asia y las estrellas del Dortmund presentaron oficialmente la nueva tercera equipación en la metrópoli japonesa de Tokio. En las publicaciones correspondientes a la presentación, los comentarios de los aficionados fueron en su mayoría muy negativos. El color chillón y el diseño no gustan en absoluto a numerosos seguidores.

El BVB arranca la nueva temporada el 22 de agosto

La camiseta de local del Dortmund para la temporada 2026/27, por cierto, mantiene un estilo clásico, con un amarillo dominante combinado con detalles negros. Mientras tanto, la nueva camiseta de visitante todavía no ha sido presentada oficialmente, aunque, según se comenta, será negra.

La próxima temporada comienza para el BVB el 22 de agosto con un partido en casa contra el FC Bayern de Múnich en la Supercopa de la DFL. Una semana después, el subcampeón también jugará en casa en el inicio de la Bundesliga y se medirá al Hamburger SV, antes de que el 1 de septiembre llegue el primer partido fuera de casa de la nueva temporada. Entonces, el Dortmund visitará al equipo de la Oberliga HEBC Hamburg en la primera ronda de la Copa de Alemania.