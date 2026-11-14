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Luis de la Fuente ha caldeado la previa del esperado enfrentamiento entre España e Inglaterra en la Liga de Naciones con una contundente respuesta a Thomas Tuchel. El seleccionador español rechazó las sugerencias sobre los protocolos contra el racismo e insistió en que esos problemas no existen en el fútbol español, mientras prepara a su equipo, que bate récords, para visitar el Metropolitano.

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De la Fuente responde a Tuchel

El ambiente en torno al encuentro de la Liga de Naciones entre España e Inglaterra se ha vuelto cada vez más tenso tras los comentarios de Tuchel sobre los protocolos antirracistas. Preguntado por las recientes referencias del seleccionador inglés al asunto, De la Fuente se mostró tajante. «En España no hay racismo. Así de sencillo. Exactamente igual que en Inglaterra. Decídselo a Tuchel: en España no hay racismo», afirmó el técnico de 65 años durante la rueda de prensa previa al partido.

Más allá del debate extradeportivo, De la Fuente destacó la unión del grupo que ha llevado a su selección a lo más alto del fútbol internacional. «Nos une un sentimiento de familia. Esa es la fuerza de este grupo, que va más allá de lo profesional», explicó De la Fuente. Añadió que, cuando alguien atraviesa un momento difícil, el carácter colectivo del grupo garantiza que reciba apoyo, lo que crea un entorno sólido que a cualquier rival le ha resultado difícil superar durante el último año.

A por la decimotercera victoria consecutiva

España llega al encuentro en el Metropolitano en un momento de forma histórico, tras encadenar 43 partidos sin conocer la derrota. Esta increíble racha le ha dado un lugar en los libros de récords, pero el seleccionador insiste en que sus jugadores no se conforman. «Ya hemos hecho historia. En el futuro veremos si alguien supera estos récords. Pero, a día de hoy, somos la selección con más partidos invicta de la historia. Y no vamos a parar aquí: queremos seguir batiendo récords y alcanzando otros hitos. Este equipo tiene mucha ambición y tenemos una obsesión: el próximo partido es el último partido. Eso es lo que nos hace tan ambiciosos. Hay mucho margen de mejora y queremos hacer las cosas mejor», declaró.

De la Fuente descartó que los jugadores puedan perder la concentración ahora que han consolidado su posición. Confirmó su intención de prolongar la racha de victorias: «Os garantizo que no. No. Queremos ganar mañana. Ya hemos ganado doce partidos seguidos y queremos el decimotercero. No nos conformamos. El resultado será el que sea, pero mañana nuestro único objetivo es ganar».

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El estado físico de Lamine Yamal y la presión mediática

Getty Images

Uno de los principales temas antes del partido ha sido el estado físico y anímico del joven Yamal. De la Fuente aprovechó la rueda de prensa para aclarar la situación del extremo y expresó su malestar por los rumores que apuntaban a que el jugador no estaba plenamente recuperado. «No estoy enfadado, de verdad. Si tuviera que enfadarme por esto… Simplemente dije que me molesta que no se diga la verdad. Seguro que todos los presentes sienten lo mismo. No nos gusta que se mienta. Eso es todo. Dicho esto, Lamine está fantástico. Volveríamos a hacer todo el proceso. Se ha recuperado perfectamente y el recibimiento que tuvieron él y Mikel fue espectacular. Dos miembros más de nuestra familia juntos, y estamos contentos de que estén tan bien», señaló el seleccionador.

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Duelo entre dos de los mejores modelos del mundo

Se espera que el duelo táctico entre ambas selecciones sea un escaparate de dos de las propuestas más exitosas del fútbol moderno. Aunque reconoció la calidad de Inglaterra, De la Fuente no tardó en defender el modelo español como el más adecuado para sus jugadores. «Se enfrentan dos potencias del fútbol mundial. Es uno de los mejores partidos que se pueden ver», afirmó, antes de añadir: «Entre los modelos de fútbol, me quedo con el nuestro, porque nuestros futbolistas están adaptados a él».

Y añadió: «Somos dos de las selecciones con mayor potencial del mundo. Prefiero el modelo español. Creo que es un modelo muy reconocible, muy identificado con nuestros jugadores. Prefiero este. El modelo inglés ha evolucionado mucho y también creo que es muy bueno. Pero nosotros no podríamos jugar como Inglaterra, ni Inglaterra podría jugar como España».