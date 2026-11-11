¡Dirk Kuyt deja el Fenerbahçe! La leyenda del Liverpool se desvincula del gigante turco tras una breve etapa como interino

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Dirk Kuyt ha puesto fin oficialmente a su segunda etapa en el Fenerbahçe y deja el club turco tras ejercer como entrenador interino. El exinternacional neerlandés ha sido una figura muy querida en Estambul, donde defendió al club con entrega tanto como incansable atacante como en su labor de entrenador.

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El Fenerbahce se despide de un emblema del club

El Fenerbahce ha confirmado que Kuyt ha dejado el club con efecto inmediato. La decisión llega tras un periodo de transición en el que el neerlandés asumió temporalmente la dirección del primer equipo. Pese a su estrecha vinculación con el conjunto de la Super Lig, el club ha optado por reorganizar el cuerpo técnico tras la llegada de un nuevo entrenador permanente.

El Fenerbahce expresó su inmensa gratitud por la contribución de Kuyt en un emotivo comunicado publicado el miércoles: «Te agradecemos sinceramente todo lo que has aportado a estos colores. Hoy nos despedimos de ti, pero tu lugar en esta gran familia nunca cambiará. Porque algunas despedidas no son separaciones, sino la expresión de un vínculo eterno».

La llegada de un nuevo entrenador provoca la salida de Kuyt

El nombramiento de Emre Belozoglu como nuevo entrenador permanente desencadenó la salida de Kuyt. Aunque hubo conversaciones internas sobre la posibilidad de que el exinternacional neerlandés permaneciera en el estadio Sukru Saracoglu como asistente, la directiva decidió finalmente poner fin a su etapa en el club. La decisión cierra el capítulo más reciente de Kuyt en Estambul, donde sigue siendo una figura muy querida desde su época como jugador.

La directiva del Fenerbahce subrayó que el neerlandés siempre será considerado parte de la familia, independientemente de su situación profesional. «Te agradecemos de todo corazón todo lo que has significado para estos colores», añadió el club. «Hoy te decimos adiós, pero tu lugar en esta gran familia permanece para siempre, porque algunas despedidas no son una marcha definitiva, sino más bien la confirmación de un vínculo eterno. ¡Te deseamos todo lo mejor en lo que venga, Dirk!».

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El deseo de Kuyt de quedarse no se cumplió

Antes del anuncio de su salida, Kuyt había expresado públicamente su compromiso con el proyecto del Fenerbahce. Dejó claro que estaba disfrutando de su etapa en el club y que estaba dispuesto a trabajar a las órdenes del nuevo entrenador. Sin embargo, también reconoció que la decisión final sobre la composición del cuerpo técnico correspondía a los directivos del club, no a él.

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«Estoy dispuesto a darlo todo por este club, pero las decisiones las toman otras personas», explicó Kuyt durante sus últimos días al frente del equipo. «Creo que este es un club fantástico y lo estoy pasando muy bien».

Un triunfo en la Champions League durante su etapa como interino

La breve etapa de Kuyt como entrenador interino tuvo momentos destacados, en especial una emocionante actuación en Europa. Dirigió al equipo en un trascendental duelo de la Champions League contra su antiguo club, el Liverpool. Bajo sus órdenes, el Fenerbahce consiguió una memorable victoria por 3-2 ante el conjunto de la Premier League, un resultado por el que Kuyt recibió numerosos elogios por su planteamiento táctico y su capacidad para motivar a la plantilla durante un periodo difícil.