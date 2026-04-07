Dirk Kuijt revela en qué club será entrenador la próxima temporada: «Espero que sea pronto»

Parece que Dirk Kuijt seguirá al frente del FC Dordrecht la próxima temporada. En una entrevista con ESPN, el entrenador de 45 años afirma que todas las partes han manifestado su intención de prolongar la colaboración por un año más.

El contrato de Kuijt en el Krommedijk expira al final de esta temporada. Aunque los play-offs ya están fuera de su alcance, los De Schapekoppen quieren seguir contando con el 104 veces internacional de la selección holandesa.

Kuijt espera que todo se aclare pronto. «Esa es mi intención. Llevamos mucho tiempo en conversaciones. En realidad, ya hay acuerdo, pero en asuntos importantes hay que plasmarlo bien por escrito, y para eso hay otras personas encargadas».

«Espero que se concrete pronto. Trabajo con mucho gusto en el Dordrecht, puedo desarrollarme muy bien como entrenador y me encanta seguir desarrollando a jugadores con talento», continúa Kuijt.

El ambicioso entrenador está deseando continuar con su labor. «Tenemos mucho talento en el equipo, chicos que tienen lo necesario para dar el siguiente paso. Y me gustaría ayudarles a conseguirlo».

Hasta ahora, el Dordrecht ha disputado 36 partidos oficiales bajo la dirección de Kuijt. Se han ganado once partidos, once han terminado en empate y se han perdido catorce encuentros.

En la temporada actual, el Dordrecht aún se enfrentará al ADO Den Haag, al Almere City y al Willem II. El primero de ellos es el antiguo club de Kuijt.