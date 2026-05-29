Dirk Kuijt ha alcanzado un acuerdo para volver al Fenerbaçhe, según la fiable fuente Yagiz Sabuncuoğlu. El holandés de 45 años asumirá «un papel de liderazgo en la comisión de fichajes».

Sorprende, pues en abril renovó como entrenador del FC Dordrecht por dos años, así que el club turco deberá rescindir su contrato vigente.

«Estoy muy contento con la renovación del contrato. Desde el primer momento he sentido mucha confianza y apoyo aquí», declaró Kuijt en su momento en los canales del club de Dordrecht, con el que terminó décimo la temporada pasada en la Keuken Kampioen Divisie.

Sin embargo, ahora parece que se avecina un giro sorprendente en su carrera, con un regreso a Turquía. «El candidato a la presidencia del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, ha llegado a un acuerdo con Dirk Kuijt para que desempeñe un papel importante dentro de la comisión de traspasos de fútbol», según Sabuncuoğlu.

Como jugador defendió al equipo entre 2012 y 2015 y ganó una liga y una copa.

En su nuevo cargo se centrará en la política de fichajes. Aunque este tipo de comisión es poco habitual en los Países Bajos, suele integrar a varios responsables que deciden conjuntamente los traspasos.

Su voto se prevé decisivo en la política de fichajes.