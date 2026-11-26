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Dirk Kuijt está a punto de convertirse en entrenador del OH Leuven, según informa Het Laatste Nieuws. Las negociaciones se encuentran en su fase final.

Tras retirarse como futbolista, Kuijt comenzó su carrera como entrenador en el Feyenoord sub-19.

El técnico de Katwijk fichó después por el ADO Den Haag, donde fue destituido tras solo diecisiete partidos debido a los malos resultados.

Después de pasar por el Beerschot y el FC Dordrecht, el verano pasado se incorporó como segundo entrenador al Fenerbahçe, un club al que guarda un cariño especial.

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Tras la reciente destitución del entrenador İsmail Kartal, Kuijt también ha dejado Estambul. Por eso, podría empezar a trabajar en Leuven ya el lunes.

Sin embargo, el Leuven y el Fenerbahçe aún deben resolver algunos detalles sobre el salario de Kuijt, que el club turco sigue pagándole actualmente.

Kuijt sustituirá en Leuven al exjugador del PSV Timmy Simons. Este fichó a principios de mes por el KRC Genk, con el que debutará el próximo fin de semana.

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Kuijt tendrá que esperar una semana más para debutar. Lo más probable es que el Leuven se enfrente al Royal Antwerp el 6 de diciembre. Entonces, el 104 veces internacional estará en el banquillo.

El Leuven ocupa actualmente el decimotercer puesto de la Pro League belga. Allí Kuijt coincidirá con el portero neerlandés Dani van den Heuvel.