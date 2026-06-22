Dirk Kuijt, de 45 años, se despidió este lunes de la plantilla del FC Dordrecht y viaja a Estambul para cerrar su fichaje como asistente del Fener.

En el segundo clasificado de la Süper Lig, será el segundo entrenador de Ismail Kartal. Entre 2012 y 2015 jugó en el Fener.

La semana pasada el club turco anunció un acuerdo preliminar con él. Por ello, el FC Dordrecht pospuso el primer entrenamiento hasta después del fin de semana.

Llegó el lunes a Dordrecht para despedirse del plantel que dirigió durante un año.

En abril había renovado por dos años: «Estamos dando grandes pasos y quiero seguir haciendo crecer el talento», declaró entonces.

Sin embargo, al recibir la oferta del conjunto turco, comunicó de inmediato a la directiva su deseo de asumir el reto.

Se informa que el conjunto turco compensará económicamente al equipo de la Keuken Kampioen Divisie por la salida de Kuijt.