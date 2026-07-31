El conflicto en el seno de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) se ha agravado, después de que Kevin Lamour, director ejecutivo de operaciones del organismo, dirigiera este viernes críticas públicas a su presidente, Gianni Infantino, a raíz de su plan para abrir a inversores del sector privado la entidad comercial vinculada a la Copa del Mundo.

Lamour, antiguo colega de Infantino tanto en la UEFA como en la FIFA, aseguró en unas declaraciones recogidas por la agencia Associated Press que los empleados de la FIFA «han sido engañados», y añadió que «merecen algo mejor que el desprecio y la intimidación».

El directivo francés, que ocupa el cargo desde 2024, calificó el plan como «el proyecto de una sola persona» e instó a los dirigentes del fútbol a «hacerse las preguntas correctas y tomar las decisiones correctas».

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Pese a sus duras críticas, Lamour no dimitió de su cargo, ya que «se siente responsable hacia sus compañeros de la FIFA», y agregó: «Y si eso significa que voy a perder mi trabajo, que así sea. Entenderé esa decisión y la respetaré. Al menos dormiré bien esta noche».

Estas declaraciones llegan en medio de una creciente oposición europea al plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que incluye la creación de una nueva sociedad denominada FIFA Forward Enterprise, la cual agruparía las operaciones comerciales y las operaciones de organización de los torneos de la Federación Internacional, abriendo una parte de ella a inversores del sector privado.

La FIFA había presentado la nueva sociedad con una valoración cercana a los 20.000 millones de dólares, con la posibilidad de recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación minoritaria a los inversores, subrayando que conservaría el control de la sociedad, de las decisiones deportivas y de la gobernanza de sus competiciones.

La crisis también ha registrado la dimisión del estadounidense Carlos Cordeiro, destacado asesor de Infantino, en protesta por el proyecto, mientras que el ministro de Finanzas británico, John Healey, declaró que los planes de la FIFA «se están desmoronando», expresando su orgullo por el liderazgo de la Federación Inglesa y de la UEFA en la campaña opuesta a la venta de una participación vinculada a la Copa del Mundo.



