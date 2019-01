Desaparición del avión de Emiliano Sala: en vivo, noticias y novedades minuto a minuto

La Policía de Guernsey emitió un comunicado con información sobre la búsqueda: "Durante el curso de las 15 horas de búsqueda, en la que se utilizaron numerosos medios aéros y marítimos de las Islas del Canal, Francia y Reino Unido, fueron vistos en el agua distintos objetos flotantes. No pudimos confirmar que alguno pertenezca a la aeronave perdida. Tampoco hubo rastro de aquellos que estaban a bordo. Si se estrellaron en el agua, las posibilidades de supervivencia a estas horas son, desafortunadamente, escasas. Dos aviones y un barco de rescate siguen en la búsqueda. En breve se tomará una decisión sobre la búsqueda nocturna"

1/2



During the course of the 15-hour search, which used multiple air and sea assets from the Channel Islands, UK and France, a number of floating objects have been seen in the water. We have been unable to confirm whether any of these are from the missing aircraft.