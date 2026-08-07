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Salah TrabzonsporGetty Images

Traducido por

Diputado turco: esto es lo que nos aportará el fichaje de Mohamed Salah

Fichajes
M. Salah
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Egipto

Se deshizo en elogios por la llegada de "Mo" al Trabzonspor

El diputado parlamentario Mustafa Saríogul elogió la operación de traspaso de la estrella egipcia Mohamed Salah al Trabzonspor, describiéndola como un gran logro para el fútbol turco.

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El capitán de la selección de Egipto firmó un contrato por dos temporadas con el club turco hasta el verano de 2028, para aparecer después sobre el terreno de juego vistiendo la camiseta número 10, acompañado del presidente del club, Ertugrul Dogan, en una ceremonia de presentación excepcional que acaparó la atención del ámbito deportivo mundial.

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Saríogul, miembro del Parlamento turco por la circunscripción de Erzincan por el Partido del Nuevo Cambio, afirmó en un comunicado oficial que los clubes deportivos constituyen un pilar fundamental en el desarrollo de las ciudades y en su progreso, por el valor económico y social que aportan, además de unir a las personas y consolidar la unidad y la solidaridad, considerando que el Trabzonspor representa un modelo a seguir en este aspecto.

Añadió que el éxito del Trabzonspor al incorporar a una estrella mundial del nivel de Mohamed Salah constituye un gran logro, y que se trata de una operación que aportará mucho al club y al fútbol turco en general y contribuirá a elevar su nivel, señalando que Salah será un ejemplo para los jóvenes jugadores y contribuirá al surgimiento de nuevas estrellas.

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Saríogul aseguró que esta operación dotará a la liga turca de una gran vitalidad y emoción esta temporada, felicitando al presidente del club, Ertugrul Dogan, a los miembros de la junta directiva y a todos los que contribuyeron a completar el fichaje, deseándoles suerte y éxito.

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