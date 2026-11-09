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El exdelantero del Manchester United y del Aston Villa Dion Dublin ha instado a los dirigentes de Old Trafford a mantener en el cargo al cuestionado Michael Carrick tras el emocionante empate 4-4 del domingo en la Premier League. Pese a sobreponerse en dos ocasiones a una desventaja de dos goles y rescatar un punto en casa con un tanto dramático en el tiempo añadido, el Manchester United sigue en puestos de descenso.

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Una reacción en el descuento rescata un punto en casa

Dublin insiste en que la plantilla del Manchester United debe asumir la responsabilidad de forma colectiva en lugar de culpar a su entrenador tras encajar 30 goles entre todas las competiciones esta temporada, más que cualquier otro equipo de las cinco grandes ligas europeas. Alysson y Nicolas Jackson marcaron pronto, antes de que un penalti de Bruno Fernandes y un gol del excentrocampista del Villa Youri Tielemans pusieran el 2-2 al descanso. Después de que un penalti de John McGinn y un gol de Leon Goretzka devolvieran al Villa los dos goles de ventaja, Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu rescataron un punto en el descuento.

Los malos comienzos agotan a una plantilla en apuros

Al analizar cómo los locales remontaron dos goles de desventaja por tercera vez en una semana, después de vencer a la Roma el martes en la Champions League, Dublin declaró a BBC Sport: «Está claro que el Manchester United sigue teniendo problemas que resolver. En los dos últimos partidos ha remontado una desventaja de dos goles en tres ocasiones para sacar algo de los encuentros contra la Roma y el Aston Villa.

«Pero solo puedes hacerlo un número limitado de veces, porque es bastante agotador física y mentalmente. Hoy, después del partido, los jugadores caminaban como si hubieran perdido, aunque habían sumado un punto.

«Al empezar tan despacio, se ponen las cosas muy difíciles en cada partido. Lo que vimos al final fue alivio. No creo que salgan al campo pensando en Michael Carrick y en su puesto; solo intentan conseguir los tres puntos. Pero ahora mismo no parecen compenetrarse. Les falta energía.

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«Justo al final vimos al United que sus aficionados quieren ver. Y cuando remontaron el 2-0 también tuvieron un periodo en el que dominaron. Pero no duró y enseguida volvieron a su forma habitual de jugar, lenta y poco ambiciosa. Al poco tiempo perdían 4-2».

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Dublin reclama más liderazgo en el vestuario

Al pedir a los jugadores que se exijan responsabilidades unos a otros y defender al entrenador, Dublin añadió: «Carrick ha dicho que tienen que acabar con los errores individuales, y tiene razón. Es una cuestión de concentración. Es una cuestión de liderazgo. Es una cuestión de hablarle a un compañero de forma que entienda que lo haces así porque quieres ganar el partido. Tienes que hablar con tus compañeros con firmeza y decirles: “No estamos haciendo lo suficiente, chicos”. A veces hay que señalar a los responsables.

«Los clubes como el Manchester United tienen que tener un plan en una situación así. De lo contrario, es una gestión pésima del club y del equipo. No creo que la solución sea despedir a Carrick. ¿Qué pasa después? Sigues teniendo al mismo grupo de jugadores que sale al campo y representa al club.

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«No puedes cambiar a todos los jugadores. Es demasiado difícil. Puedes cambiar al entrenador. Es una sola persona. Pero ¿soluciona eso el problema? ¿Soluciona los problemas a largo plazo? Creo que hay que darle más tiempo a Carrick».

El United afronta el parón en la zona de descenso

Tras caer a los tres últimos puestos después de que el Nottingham Forest venciera al Manchester City el sábado, el United sigue sin ganar en la liga desde agosto y ocupa la 18.ª posición, a un punto de la salvación antes del parón de dos semanas. Carrick debe aprovechar la pausa para corregir los problemas de una defensa que encaja demasiados goles, después de que los errores de Senne Lammens, Diogo Dalot y Leny Yoro resultaran costosos. Mientras tanto, el Villa de Unai Emery desaprovechó la oportunidad de subir a la octava plaza y ya suma cuatro partidos sin ganar.