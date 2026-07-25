A Yan Diomande le bastó una sola temporada en la Bundesliga para disparar su valor de mercado de forma notable. Se incorporó al Leipzig por 20 millones de euros en el verano de 2025, mientras que su valor de mercado actual ronda los 90 millones de euros, aunque el importe real de su traspaso podría ser incluso superior.

Diomande fue uno de los jugadores más destacados en los que se apoyó la selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026, donde ofreció un nivel sobresaliente y dejó una huella clara durante el torneo, según el diario español "Marca", que lo describió como «un demonio que mantiene siempre al rival en vilo».

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El jugador se formó en el estado de Florida y fue progresando en el Colorado Rapids de la MLS, antes de regresar a Europa y pasar por periodos de adaptación con varios clubes de la Premier League.

Pocos recuerdan que defendió los colores del Leganés español entre enero y junio de 2025. Y la temporada pasada, Diomande se impuso como una de las grandes figuras de la Bundesliga tras su traspaso al Leipzig, y desempeñó un papel fundamental en el regreso del equipo a la Liga de Campeones.

La Liga alemana (DFL) lo premió con el galardón al mejor jugador revelación de la temporada 2025-2026, por delante de Luca Vuskovic, jugador del Hamburgo, e Ibrahim Maza, estrella del Bayer Leverkusen.

¿Qué puede aportar al Real Madrid?

Diomande domina el juego en la posición de extremo izquierdo, apoyándose en su pierna derecha, y se caracteriza por una gran habilidad individual, que lo convierte en una fuente de peligro constante en los duelos individuales.

Ningún jugador realizó más intentos de regate que él en la Bundesliga durante la temporada 2025-2026, y ningún jugador lo superó en número de duelos individuales ganados, con un porcentaje de éxito del 55%, según "Marca".

El jugador es conocido por su capacidad para resolver situaciones de «uno contra uno» y generar superioridad numérica cerca del área rival, además de su destreza para crear ocasiones a sus compañeros, algo que reflejan sus números en asistencias esperadas y pases clave. También combina estas capacidades creativas con un peligro evidente de cara a portería.

Su principal punto débil radica en la escasa aportación en centros, si bien su gran influencia en la progresión con el balón y la creación de ocasiones ofensivas lo convierte en uno de los extremos más influyentes en las distintas fases del juego ofensivo.

En un equipo como el Real Madrid, que no depende de un delantero puro, no se espera que este aspecto suponga un problema. También es probable que se adapte bien a las exigencias defensivas del entrenador José Mourinho, dadas sus claras aportaciones en la presión tras la pérdida del balón, un rol en el que destacó bajo la dirección de su técnico Ole Werner.

Werner dijo sobre su jugador: «Lo mejor que lo distingue es la forma en la que mantiene a la defensa rival en un estado de tensión constante».