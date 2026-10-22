Pedja Mijatović, exjugador del Real Madrid, analizó la situación que atraviesa Vinicius Junior en el conjunto blanco esta temporada.

Vinicius ha sido objeto de amplias críticas esta temporada, debido a un notable descenso de su nivel, además de haber sido sancionado con cuatro partidos en LaLiga tras su expulsión ante el Villarreal.

Pedja dijo en el programa "El Larguero": "Echo un poco de menos a Vinicius, y estoy convencido de que se recuperará. Tenemos que darle algo de tiempo y no presionarle demasiado".

Al exdirector deportivo del Real Madrid no se le escapó la tristeza con la que Vinicius abandonó el campo, visiblemente frustrado, cuando fue sustituido por Diomande en el minuto 70 del partido de la Champions League que el Real Madrid ganó 4-1 ante el Leipzig, ayer miércoles.

Mijatović afirmó: "Con Diomande tenemos un jugador capaz de marcar la diferencia, y esto no significa que sea mejor que Vinicius, pero en este caso puede recuperar fácilmente su mejor nivel. Creo que no hay por qué tener prisa. Tenemos que esperar, y sus mejores días llegarán sin duda".

La postura de Mijatović sobre Vinicius coincide con la de Kylian Mbappé, quien dijo tras el partido ante el Leipzig sobre el jugador brasileño: "Es bueno que Vinicius se sienta triste porque quiere dar mucho al equipo y a la afición. Tiene que mantener la calma y estar orgulloso de sí mismo. Es un gran jugador con un talento enorme".

Pedja Mijatović señaló a los dos jugadores del Real Madrid a los que vio en su mejor estado ante el Leipzig: Jude Bellingham y Thibaut Courtois.

Y continuó: "Bellingham está ofreciendo un rendimiento magnífico, juega de forma excelente y es un jugador clave en el equipo. Transmite mucha confianza, y Mourinho depende mucho de él porque los jugadores le admiran. Siempre da lo mejor de sí mismo".

En cuanto a Courtois, declaró que es "el mejor portero del mundo, no solo este año, sino también en los años anteriores. Courtois tiene una gran confianza, y sus paradas no son menos importantes que los goles o las jugadas de ataque que generan sus compañeros. La sensación de seguridad que aporta es fundamental para cualquier equipo grande".