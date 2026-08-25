El marfileño Yan Diomande, el fichaje más reciente del Real Madrid, expresó su gran felicidad por incorporarse al club merengue, subrayando su deseo de dar todo lo que tiene para ayudar al equipo a conquistar títulos durante la presente temporada.

Las declaraciones de Diomande se produjeron en una rueda de prensa tras completarse el acto oficial de bienvenida en la Ciudad Real Madrid y la firma de su contrato, que se extiende hasta el año 2033.

Diomande afirmó: "Estoy orgulloso, porque este es el club más grande del mundo. En este momento, todo el mundo sueña con jugar en el Real Madrid, y yo voy a dar todo lo que tengo".

El joven jugador expresó su alegría por trabajar bajo la dirección del entrenador portugués José Mourinho, asegurando que lo considera el mejor del mundo, además de jugar junto a un grupo de las mayores estrellas del fútbol.

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Y añadió: "Que me entrene el mejor entrenador del mundo, y compartir vestuario con los mejores jugadores del mundo, es algo increíble".

Diomande no puso techo a sus ambiciones con el Real Madrid, ya que reveló su objetivo de competir con fuerza por los dos títulos más importantes de la temporada, que son LaLiga y la Liga de Campeones.

El delantero marfileño declaró: "Ver todos estos títulos te motiva a ganar otro más. Es muy emocionante competir en LaLiga y en la Liga de Campeones para ganarlas, ¿y por qué no empezar desde este año?".

Diomande tiene 19 años y llegó al Real Madrid procedente del Leipzig en un fichaje histórico, ya que fue descrito como el más caro en la historia del club, para iniciar un nuevo desafío con la camiseta del conjunto merengue, en medio de grandes esperanzas depositadas en su talento y en su capacidad para marcar la diferencia.

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