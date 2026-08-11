El marfileño Yan Diomandé, el último fichaje del Real Madrid y una de sus incorporaciones más destacadas en el mercado de fichajes de verano, habló por primera vez con la camiseta del club, revelando sus sentimientos tras su llegada al "Santiago Bernabéu" y sus ambiciones con el conjunto blanco.

Diomandé, de 19 años, llegó al Real Madrid tras una temporada brillante con el Leipzig, en la que logró imponerse como uno de los talentos jóvenes más destacados de la liga alemana, antes de conquistar el premio al mejor jugador joven de la Bundesliga.

Un sueño de infancia hecho realidad

Después de haber visto a las estrellas del Real Madrid a través de las pantallas de televisión, el jugador marfileño se encuentra ahora compartiendo vestuario con ellos, en una de las etapas más destacadas de su carrera hasta la fecha.

Diomandé dijo en su entrevista con el canal del Real Madrid, recogida por el diario español "As": "Los veía por televisión, y hoy comparto vestuario con ellos. Es algo increíble".

Diomandé no ocultó su enorme felicidad por vestir la camiseta del Real Madrid, subrayando que el fichaje por el club blanco era uno de sus sueños desde niño.

Y dijo: "Estoy orgulloso y feliz porque este era mi sueño. Cuando era niño, quería jugar para los clubes más grandes del mundo. Estoy agradecido de estar aquí, y feliz y orgulloso de este paso. Quiero hacer sentir orgullosa a mi familia".

Y añadió: "Este es el club más grande del mundo, y todos quieren venir aquí. Estoy agradecido de estar aquí, y quiero compartir mi felicidad con todos. Quiero ser parte de las victorias del equipo".

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Mourinho jugó un papel en el fichaje

El extremo marfileño señaló el papel que desempeñó el entrenador José Mourinho en concretar su fichaje por el Real Madrid, afirmando que ambos mantuvieron una conversación antes de cerrar la operación.

Y dijo: "Quiero agradecer al entrenador, porque hablamos antes de esto, y estoy aquí gracias a él y, por supuesto, gracias al club. Estoy feliz. Gracias por este fichaje, y gracias al club y al entrenador por confiar en mí".

¿El Real Madrid? "Aquí todo es más difícil"

Diomandé reconoció que jugar para el Real Madrid impone un nivel de presión y de desafíos diferente en comparación con sus experiencias anteriores, pero lo considera algo natural dada la envergadura del club.

Y explicó: "Es diferente. Aquí todo es más difícil, y eso es natural porque es el club más grande del mundo. Tienes que trabajar más duro que en cualquier otro club para llegar a ser el mejor del mundo, y eso es lo que intento hacer".

También habló sobre su personalidad, diciendo: "Soy un poco tímido a la hora de hablar, y quiero aprender la dinámica del equipo para poder ayudarlo a conseguir muchos éxitos juntos".

¿Por qué elegiste al Real Madrid?

Y cuando se le preguntó por el motivo que lo llevó a elegir al Real Madrid, su respuesta fue contundente, y con ella resumió muchos de sus sentimientos hacia el club blanco.

Y dijo: "Porque es el mejor club del mundo. Cuando el Real Madrid te llama, no puedes decir que no. Es así de sencillo".

Una gran ambición desde el principio

Diomandé no quiere conformarse con cumplir su sueño de llegar al Real Madrid, sino que aspira a dejar pronto su huella y contribuir a la conquista de títulos.

Y dijo para concluir sus declaraciones: "Quiero lograr muchos éxitos con el club y ayudar al equipo a ganarlo todo. Estoy muy feliz de estar aquí, y espero conseguir mucho éxito con el equipo. ¡Hala Madrid!".