Un informe periodístico aseguró este domingo que la llegada del marfileño Yan Diomandé al Real Madrid no será el último de los nuevos movimientos en el vestuario del equipo entre ahora y el final del periodo de fichajes.

El diario "As" confirmó que se espera la salida de algunos jugadores y la incorporación de otros, como demuestran las negociaciones en marcha con el Leipzig para hacerse con Diomandé.

El extremo, que jugó con el Leganés en la temporada 2014-2025, está a punto de incorporarse al Real Madrid, para convertirse en el quinto jugador en unirse al equipo dirigido por José Mourinho.

No obstante, este no será el último cambio en el vestuario del Real Madrid antes del final del periodo de fichajes.

Además del rápido y habilidoso extremo marfileño, el nombre de Rodri ha circulado ampliamente en los últimos días, pese a que el Real Madrid sigue negando cualquier interés en él.

En este sentido, el diario "As" confirma que, hasta ahora, no ha ocurrido nada nuevo más allá del deseo del centrocampista español, en torno al cual se ha generado mucha polémica, de regresar a la Liga española a través del Real Madrid.

Lo que hace semanas se consideraba un rechazo tajante por parte de la directiva del Real Madrid se ha convertido ahora en un "el mercado de fichajes seguirá abierto hasta septiembre, y podrían suceder muchas cosas, pero hasta ahora no ha ocurrido nada".

Las voces dentro del club partidarias de la posibilidad de negociar siguen insistiendo en el asunto, pero sin recibir la respuesta necesaria para mover las cosas.

El Real Madrid necesita la salida de algunos jugadores para hacer sitio a otros, especialmente en el centro del campo, donde Bernardo Silva se incorporó sin que se produjera ninguna salida.

El único otro movimiento en el mediocampo, además de la salida definitiva de Ceballos, que apenas participó la temporada pasada, es la renovación del contrato de Tchouaméni.

Mourinho ha dejado clara su intención de potenciar la velocidad de su equipo y su estilo de juego directo. Está plenamente satisfecho con su plantilla actual, pero no descarta reforzarla y realizar cambios profundos en busca de la combinación ideal.

Por lo tanto, la plantilla experimentará más cambios de los anunciados anteriormente. Poco a poco, todos los jugadores van regresando tras el Mundial y conocen de cerca los deseos del entrenador y del club.

Tras cerrar el fichaje de Diomandé, queda por ver cuál es la situación y qué decisiones se tomarán respecto a Vinicius.

Se espera la llegada del jugador brasileño en los próximos días, y los responsables de Valdebebas quieren resolver su futuro o su salida del club con rapidez.

La prolongación de su contrato actual, que se acerca a su fin, choca con la línea del consejo de administración.

Jugadores como Asensio, Gonzalo, Mastantuono, Brahim Díaz y Camavinga necesitan resolver su futuro. Estos dos últimos han dejado clara su intención de seguir jugando para el Real Madrid.

En cuanto al central, quiere cambiar la situación, pero será sumamente difícil.

Jorge Mendes busca un destino adecuado para el defensa, mientras que Gonzalo y Mastantuono saben que se marcharán —ya sea mediante un traspaso definitivo o a modo de cesión, respectivamente— durante los próximos días.