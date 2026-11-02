El Real Madrid estará obligado a pagar una bonificación económica adicional al Leipzig en caso de que el marfileño Yan Diomandé logre ganar el Balón de Oro durante su etapa con el conjunto blanco.

El fichaje de Yan Diomandé por el Real Madrid el pasado verano fue una de las operaciones más destacadas del mercado de fichajes, después de que el club blanco desembolsara una cantidad enorme para hacerse con los servicios del jugador procedente del Leipzig, quien, pese a lo breve de su trayectoria en el fútbol de máximo nivel, ha conseguido demostrar que es uno de los extremos más prometedores a nivel mundial.

Las cifras económicas de la operación no fueron nada normales, ya que su valor inicial ascendió a 125 millones de euros, con la posibilidad de aumentar hasta 140 millones de euros si se cumplen determinadas condiciones y variables.

La cadena "Sky Sports Alemania" reveló que una de estas condiciones consiste en que el extremo marfileño gane el Balón de Oro durante su etapa con la camiseta del Real Madrid.

Según lo informado por la cadena alemana, el Real Madrid estará obligado a pagar 2,5 millones de euros al Leipzig si Diomandé logra coronarse con el prestigioso galardón.

Esta bonificación responde a una condición solicitada por Marcel Schäfer, director deportivo del club alemán, durante las negociaciones con el club que preside Florentino Pérez.

Tras un inicio de temporada que levantó ciertas dudas por su escasa participación y su timidez sobre el terreno de juego, Diomandé ha explotado en las últimas semanas, especialmente desde la sanción a Vinícius Júnior en LaLiga, a raíz del incidente del tirón de pelo a Saliba durante el enfrentamiento ante el Villarreal.

El jugador ha conseguido marcar un gol o dar una asistencia en cinco de los últimos seis partidos disputados por el equipo que dirige José Mourinho.

Diomandé ha disputado 14 partidos esta temporada, siete de ellos como titular, en los que ha marcado 4 goles y ha dado 4 asistencias, pero lo más importante por encima de sus números radica en el gran impacto que ha tenido su presencia sobre el césped en el rendimiento del equipo.

Asimismo, el compromiso defensivo del extremo marfileño, junto a las prestaciones que ofrece cuando tiene el balón, ha dado un nuevo impulso al Real Madrid.

La comparación entre él y Vinícius Júnior se ha vuelto inevitable, ya que las impresiones y las estadísticas confirman que Diomandé lleva actualmente la delantera en la carrera por hacerse con un puesto en el once titular, atendiendo al nivel que ofrecen ambos jugadores en el momento presente.

Y pese a que Diomandé, de 19 años, todavía tiene un largo camino por delante con la selección de Costa de Marfil y mucho que ofrecer y demostrar, su destacada irrupción durante el último mes ha atraído las miradas con fuerza.

La presión derivada de ser uno de los jugadores más caros en la historia del fútbol seguirá presente en su trayectoria, pero su nivel sobre el terreno de juego determinará si las enormes cifras económicas que se pagaron por su incorporación acabarán pareciendo exageradas o no.