José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ofreció su consejo a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, tras la crisis por el fracaso de su traspaso al Barcelona durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Álvarez expresó su deseo de fichar por el Barcelona y, pese a que el club catalán presentó más de una oferta oficial, el Atlético de Madrid rechazó la salida del delantero.

Con el cierre del mercado de fichajes de verano en España anteayer martes, Álvarez seguirá siendo jugador del Atlético de Madrid al menos hasta el próximo mes de enero.

Por su parte, el Barcelona incorporó a Gabriel Jesus para que sea el delantero del primer equipo tras la salida de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

A Mourinho se le preguntó en una rueda de prensa este jueves, antes del partido de su equipo contra el Real Betis mañana viernes en la Liga española, si había vivido una situación similar a la crisis de Álvarez.

Mourinho, según recogió el diario "Mundo Deportivo", dijo: "Nadie conoce la situación concreta mejor que Simeone, y no creo que tenga nada que decir sobre este asunto".

Y añadió, dirigiendo un consejo a Álvarez: "Lo que digo siempre es que cuando un jugador no está satisfecho y llega el 1 de septiembre (final del mercado de fichajes), tiene que estarlo, porque de lo contrario no jugará hasta enero".

El técnico portugués prosiguió hablando sobre el futuro de Álvarez y afirmó: "Tengo la sensación de que desde ayer, y al menos hasta diciembre, será un jugador importante para su club".

Mourinho no descarta al Atlético de la lucha

Mourinho rechazó la idea de que la pelea por el título de la Liga española se limitará a dos equipos (Real Madrid y Barcelona), y aseguró que el Atlético de Madrid cuenta con los ingredientes para ser un rival fuerte.

Dijo: "Creo que el Atlético también estará presente. E incluso si no lo dicen públicamente, creo que sienten que son capaces de competir".

Y agregó: "Su forma de fichar les da fuerza, además de que hay una estabilidad interna al mantener al entrenador, y la forma de organización y de entrenamiento, y eso le da al equipo más fuerza en comparación con quienes cambian constantemente".

Prosiguió: "Para mí, el Atlético es uno de los candidatos. Luego hay equipos fuertes que competirán por los puestos de la Liga de Campeones, como el Betis y la Real Sociedad".

Mourinho explicó que la Liga española no es una competición fácil, dada la gran presión que se ejerce sobre los grandes clubes.

Dijo: "Para mí, no es un campeonato fácil. Aquí hay una presión permanente por ganar siempre. En Alemania o Francia, los candidatos al título tienen más tranquilidad porque saben que al final serán campeones, mientras que aquí cualquier resultado que no sea la victoria no se considera un buen resultado".

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¿Habló con Alonso y Arbeloa?

Mourinho también reveló que no había hablado con el exentrenador Xabi Alonso sobre el Real Madrid, pero que sí mantuvo una conversación con el exentrenador Álvaro Arbeloa.

Dijo: "No he hablado con Xabi desde que jugamos contra el Leverkusen cuando estaba con la Roma. Con Álvaro sí hablé, pero la información que obtuve no vino de él".

Y añadió: "No es fácil para un exentrenador hablar de su situación anterior, pero el asunto no tenía que ver con él".

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