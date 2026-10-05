Lionel Messi se prepara para disputar su último partido con la camiseta de la selección de Argentina, la mañana del martes, cuando la albiceleste se enfrente a Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Las celebraciones de despedida de Messi ya comenzaron dentro de la concentración de la selección, después de que Emiliano Martínez revelara que los jugadores de Argentina se esforzaron por recibir a su capitán de una manera especial.

Messi llegó a la concentración la noche del domingo, mientras que Martínez explicó que la despedida empezó con un asado en la sede de alojamiento de la selección, y añadió: "Intentaremos abrazarlo durante el poco tiempo que le queda con nosotros".

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El guardameta de Argentina cumplió su promesa y publicó la noche del domingo un vídeo a través de sus cuentas en las redes sociales, en el que se mostraba la preparación de los jugadores de la selección para celebrar el asado, al inicio de la celebración de despedida de Messi.

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Martínez agregó: "Intentaremos mimarlo y asegurarnos de que disfrute este momento lo máximo posible, colmarlo de abrazos y besos, y que esté feliz".

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Martínez dijo sobre su relación con Messi, en unas declaraciones recogidas por el diario argentino Olé tras el amistoso ante Burkina Faso, el domingo: "Intenté ayudarlo lo máximo posible, y él lo sabe, siempre hablamos de ello. Fue uno de los mayores honores de mi carrera intentar ayudarlo a conseguir lo que tanto deseaba. Es el mejor jugador de la historia y siento, gracias a Dios, que fui parte de su trayectoria".

Y sobre el partido ante Benín dijo: "Quiero verlo disfrutar y sonreír".

Emiliano Martínez se retracta de la idea de retirarse

Sobre la desaparición del dolor por la derrota en la Copa del Mundo y su pensamiento de retirarse tras el torneo, el guardameta del Chelsea dijo: "El impacto de perder la final de la Copa del Mundo fue muy difícil para mí. El dolor me acompañó mucho tiempo. Necesité cambiar de aires a nivel de club para intentar aliviar el dolor que sentí tras la final, y lo logré. Ahora llego aquí y me siento bien, feliz y con mucha energía. Al final, tengo que representar a mi país y a mi familia, y debo hacerlo de la mejor manera posible".

Martínez se había marchado del Aston Villa al Chelsea en los últimos días del mercado de fichajes de verano, antes de recuperar su entusiasmo y confirmar su compromiso total con Argentina de cara al arranque del ciclo 2030.

Y sobre la etapa posterior a Messi, declaró: "Su marcha dejará un gran vacío, pero contamos con jugadores que tienen personalidades fuertes".