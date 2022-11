Dinamarca en el Mundial Qatar 2022: alineación, convocatoria, partidos, rivales, entrenador, estrella, mejores jugadores, resultados y clasificación

Los de Kasper Hjumland, con Christian Eriksen de vuelta, sueñan con todo en la Copa del Mundo

La selección de fútbol de Dinamarca vuelve a estar en una Copa del Mundo en Qatar 2022. El combinado de los países nórdicos se clasificó directamente al Mundial, que será el sexto que jugará a lo largo de toda su historia. Y podrá hacerlo con su gran estrella: Christian Eriksen, ya de vuelta a la primera plana del fútbol mundial tras aquel susto que tuvo en la Eurocopa de 2021.

Así, los de Kasper Hjulmand, que precisamente vienen de ser semifinalistas en la pasada 'Euro', estarán en un Mundial por segunda vez consecutiva. En la pasada edición, por cierto, pasaron de fase de grupos, pero cayeron en octavos de final y en la tanda de penaltis frente a Croacia. Ahora, buscarán mejorar sus prestaciones en Qatar.

Un bloque conciso

A esta Copa del Mundo, los danesen comparecen con un bloque más que consolidado, y que se ha posicionado, por méritos propios, como una de las mejores selecciones del continente. Algo que ha conseguido gracias a la solvencia de los Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Victor Nelsson o Joachim Andersen; el liderazgo de Simon Kjaer, Thomas Delaney, Daniel Wass y Pierre-Emile Höjbjerg; la verticalidad de los Joakin Maehle, Andreas Skov Olsen y Mikkel Damsgaard; o los goles de Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen y Andreas Cornelius. Todos ellos, por cierto, comandados por Eriksen, el faro de ese bloque de valientes que es la Dinamarca de Hjulmand.

Así es el Grupo D del Mundial de Qatar 2022

Cómo llega

Dinamarca se clasificó por la vía rápida para el Mundial de Qatar 2022. La ‘Dinamita Roja’ terminó primera del Grupo F de la fase de clasificación de Europa, con 27 puntos de 30 posibles. Es más, solo cedió puntos en el último encuentro, en el que perdió por 2-0 frente a Escocia, que terminó segunda con 23 unidades. Por detrás, terminaron Israel, Austria, Islas Feroe y Moldavia.

Partidos, rivales, resultados y clasificación

La selección danesa estará en el Grupo D del Mundial de Qatar 2022. Se estrenará el 22 de noviembre frente a Túnez, a las 14:00 hora española. Tras ello, jugará el día 26 y a las 17:00 con Francia, mientras que cerrará la fase de grupos contra Australia, el 30 de noviembre, a las 16:00.

Convocatoria

El listado completo de 26 jugadores a los que ha llamado a filas Kasper Hjulmand es el siguiente:

Porteros: Kasper Schmeichel, Frederik Ronnow y Oliver Christensen.

Defensas: Andreas Christensen, Joachim Andersen, Simon Kjaer, Victor Nelsson, Joakim Maehle, Alexander Bah, Rasmus Kristensen y Jens Stryger Larsen.

Centrocampistas: Christian Eriksen, Peter-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney, Daniel Wass, Christian Norgaard, Mathias Jensen, Mikkel Damsgaard y Jesper Lindstrom.

Delanteros: Martin Braithwaite, Andreas Skov-Olsen, Yussuf Poulsen, Jonas Wind, Robert Skov, Andreas Cornelius y Kasper Dolberg.

Once tipo

Once tipo (1-4-2-3-1): Schmeichel; Wass, Christensen, Andersen, Maehle; Delaney, Höjbjerg; Skov Olsen, Eriksen, Damsgaard; Braithwaite

Jugadores a seguir

Estrella

Christian Eriksen

El gran faro de Dinamarca ya está de vuelta. Tras aquel susto mayúsculo que sufrió en el partido inaugural de la Eurocopa de 2021 y que convulsionó a todo el planeta, Christian Eriksen cogerá de nuevo las riendas de los ‘tomates rojos’ en la Copa del Mundo. Y lo hará como mejor sabe, con su liderazgo, su capacidad para tirar del carro y sus grandísimas dotes con el balón, que hacen de Eriksen uno de esos futbolistas por los que bien merece la pena pagar una entrada solo por verle jugar.

Se trata de un mediapunta de exquisito trato de balón, capaz de imaginar pases imposibles, con un golpeo sobresaliente y una visión de juego al alcance de muy pocos futbolistas en todo el planeta. A sus 30 años, ha vuelto a nacer, firmó este pasado verano por el Manchester United y será el cerebro y la manija de Hjulmand y los suyos en Qatar. Es uno de esos futbolistas diferentes, de los que consiguen llevar el partido a su ritmo y a su antojo. El gran bastión de Dinamarca.

Joven promesa

Mikkel Damsgaard

A sus 22 años, el prometedor Mikkel Damsgaard es uno de los grandes talentos de futuro del fútbol europeo. Se trata de un extremo muy habilidoso y veloz, diestro de pie, pero que se desenvuelve principalmente por el flanco izquierdo del campo. Un futbolista incisivo, con regate y grandes habilidades, que será un jugador muy a tener en cuenta en Qatar 2022.

Es más, el futbolista de la Sampdoria ya fue una de las grandes sensaciones en la Eurocopa pasada. En ella, y pese a su juventud, Damsgaard cogió muchos galones tras el contratiempo de Eriksen, y consiguió echarse a su equipo a la espalda en muchas fases del torneo. Es más, suyo fue el gol de su selección en semifinales frente a Inglaterra, aunque no les dio a los suyos para meterse en la final. A priori, todo hace indicar que se ha ganado un puesto en el once de Hjulmand en Qatar. Y no habrá que perderle de vista ni un solo segundo.

Entrenador y cuerpo técnico

Kasper Hjulmand

Sin duda alguna, Kasper Hjulmand se destapó como un grandísimo estratega en la Eurocopa de 2021. Allí, él y sus chicos supieron sobreponerse a la baja de Eriksen (y a todo lo relativo a la misma) para sorprender a todo el mundo y llegar hasta las semifinales del torneo. Ahora, y después de una fase de clasificación inmaculada, Hjulmand ha metido a ‘su’ Dinamarca en la Copa del Mundo de Qatar 2022, a la que se ha clasificado por méritos propios.

Antes de llegar a la selección, el técnico, que ahora tiene 50 años, ya se había consagrado como uno de los mejores de su país. Sobre todo, gracias a su gran trabajo en el Nordsjælland, al que convirtió en campeón de la Primera División de Dinamarca en 2012. Un campeonato, por cierto, que fue el primero tanto del club en toda su historia como del propio Hjulmand, que ahora no quiere ponerse límites.