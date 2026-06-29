Dimite el «padrino» de los fichajes de la Liga Saudí... y el asesor de la Federación le sustituye

La inesperada dimisión de Michael Aminalo, director deportivo de la Liga Profesional Saudí y responsable de fichar estrellas internacionales, ha sorprendido a todos. Su marcha, en un momento delicado, cuestiona el futuro del proyecto de captación de talentos que ha transformado el fútbol saudí.

Su salida coincide con la destitución de Yasser Al-Misehal como presidente de la Federación Saudí de Fútbol tras la eliminación en la primera ronda del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Según el diario «Al-Sharq Al-Awsat», Aminalo, responsable de los fichajes extranjeros, envió su renuncia por correo electrónico este lunes, tras casi tres años en el cargo.

Por ahora se desconocen los motivos de su salida, y la Liga Profesional Saudí no se ha pronunciado.

Según la información disponible, el español Jesús Arroyo, asesor del director ejecutivo de la liga, lo reemplazará. Su nombramiento se formalizará en los próximos días.

Aminalo dirigió la gestión deportiva y supervisó la captación de extranjeros, periodo en el que los clubes ficharon a grandes estrellas. Diseñó y puso en marcha los mecanismos de contratación de las tres últimas temporadas para elevar el nivel competitivo y la proyección global de la liga.

La Liga Saudí anunciará en los próximos días los detalles del cambio directivo y el traspaso de funciones a Arroyo, quien ya ejercía como asesor del director ejecutivo.