Dimayor decidió la sanción para Pablo Ceppelini por el incidente ante Junior

El volante uruguayo de Atlético Nacional no podrá ser parte del equipo por algunas fechas.

La División Mayor del Fútbol Colombiano informó en sus redes sociales que la Comisión Disciplinaria del Campeonato ha dictaminado la sanción contra Pablo Ceppelini, luego de los gestos realizado frente a Cetré en el juego por la fecha cinco de los Cuadrangulares por el Grupo A.

"Pablo Daniel Ceppelini, jugador inscrito con Atlético Nacional S.A., sancionado con quinientos cincuenta y dos mil ochenta pesos ($552.080,oo) de multa y dos (2) fechas de suspensión por emplear gestos ofensivos y groseros en contra de un adversario en el partido disputado contra el Club Deportivo Popular Junior FC. S.A. por la 4ª fecha de cuadrangulares de la Liga Águila II 2019 (Art. 63-G del CDU de la FCF). En calidad de hecho notorio el Comité tuvo conocimiento de los hechos materia de indagación".

Vale la pena destacar, que la sanción se dio en estos términos en virtud de que la Dimayor no consideró que los gestos de Ceppelini fueran racistas: "Ahora bien, si bien no es de recibo la actuación cometida por el investigado, también es claro que no existen elementos que permitan indicar que el gesto del jugador fuera con la intención de humillar al señor Cetré en razón de su raza o color de piel".