Compartir Sigue a GOAL en Google

El informe presentado por el Colegio de Economistas de Cataluña confirma que el Barcelona ha logrado reducir la diferencia de ingresos con el Real Madrid.

Anuncios

Según informa el diario Sport, el Barcelona redujo la distancia con el Real Madrid en ingresos de 303 a 174 millones de euros durante la temporada 2024-2025.

El informe del Colegio de Economistas subraya que los ingresos comerciales han ganado peso frente a los derechos de televisión, una tendencia que se aprecia con especial claridad al comparar al Barcelona con el Real Madrid.

El Madrid cerró la temporada 2024-2025 con unos ingresos de explotación de 1161 millones de euros, frente a los 987 millones del Barcelona. Así, la diferencia entre ambos clubes se redujo a 174 millones, cuando la temporada anterior era de 303 millones: entonces el Madrid ingresó 1065 millones de euros, por los 762 millones del Barça.

El crecimiento de los ingresos del Barcelona fue mucho más marcado, con un aumento cercano al 30% en una sola temporada, frente al 9% del Madrid. De este modo, el Barça logró recortar parte de la diferencia, aunque el conjunto blanco sigue por delante y mantiene una estructura de ingresos distinta.

Anuncios Anuncios

La principal diferencia reside en el volumen de ingresos procedentes de las competiciones y de los derechos de televisión. El Madrid obtuvo 372 millones por competiciones, frente a los 119 millones del Barcelona, y percibió 162 millones de euros por derechos de televisión, frente a los 250 millones del Barça.

Related Topics

En cambio, la partida de marketing y otros ingresos se ha convertido en la principal fuente de ingresos de ambos clubes, con 563 millones de euros en el caso del Real Madrid y 587 millones en el del Barcelona. Esta partida representa el 48% de los ingresos totales del club blanco, frente al 59% de los del club catalán.

El resultado de explotación favorece al Barcelona

Anuncios

Pese a ingresar 174 millones de euros menos que el Real Madrid, el Barcelona registró un resultado de explotación de 61 millones de euros, muy superior al del club blanco, que se quedó en 17 millones de euros.

Los gastos de explotación del Barcelona ascendieron a 926 millones de euros, frente a los 1144 millones del Real Madrid. Sin embargo, hay una partida en la que ambos clubes están prácticamente igualados, la de gastos de personal: el club catalán destinó a ella 510 millones de euros, por los 514 millones del Real Madrid.

Anuncios

Las amortizaciones de jugadores también fueron más elevadas en el Madrid, con 116 millones de euros frente a los 81 millones del Barcelona, al igual que la partida de otros gastos, que alcanzó los 514 millones de euros en el club blanco, frente a los 335 millones del conjunto azulgrana.

La combinación de estos factores explica cómo el Barcelona consiguió un mejor resultado de explotación pese a tener un volumen de ingresos inferior al del Real Madrid.

Anuncios

No obstante, esta ventaja no se trasladó al resultado financiero neto, ya que el déficit en el resultado financiero del Barcelona fue de 80 millones de euros, frente a los 44 millones del Real Madrid.

Tras computar el resto de partidas, el club catalán cerró el ejercicio con unas pérdidas de 17 millones de euros, mientras que el club blanco obtuvo un beneficio de 24 millones de euros.

Anuncios

La diferencia está en el balance

El panorama cambia todavía más al analizar la situación financiera y patrimonial de ambos clubes. El estudio sitúa la deuda total del Barcelona en 2572,9 millones de euros, por encima de la del Real Madrid, que asciende a 2240,7 millones de euros.

Anuncios

La diferencia más relevante aparece en el patrimonio neto: mientras el Real Madrid presenta un saldo positivo de 598,3 millones de euros, el Barcelona arrastra un patrimonio neto negativo de 152,7 millones de euros.