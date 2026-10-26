El Barcelona recibió un duro golpe tras sus derrotas ante el Paris Saint-Germain y luego ante el Real Madrid en el lapso de una semana, lo que hizo que el conjunto catalán perdiera parte del brillo que lo había acompañado desde el inicio de la temporada, después de haber logrado 10 victorias consecutivas, antes de que ambos grandes enfrentamientos dejaran al descubierto problemas que preocuparon a los analistas.

Según el programa "After Foot" de la cadena francesa "RMC Sport", las últimas actuaciones del Barcelona generaron decepción, especialmente porque el equipo no mostró el nivel ofensivo habitual en los momentos decisivos, pese a contar con un grupo de jugadores capaces de marcar la diferencia.

El periodista Edgar Groslio afirmó que el rendimiento del equipo le hizo sentir como si hubiera sido engañado, explicando que el Barcelona ofreció una imagen excepcional a través de su estilo ofensivo y las habilidades de sus jugadores, como Raphinha y Lamine Yamal, pero defraudó en las pruebas importantes.

Por su parte, Daniel Riolo señaló que las grandes victorias y los bonitos goles que logra el Barcelona llevan a algunos a sobrevalorar su nivel, considerando que el estilo de juego del equipo puede hacer que su evaluación resulte más difícil.

El bajón en el nivel de Lamine Yamal destaca como uno de los motivos de preocupación, ya que marcó ante el Paris Saint-Germain, pero tuvo dificultades para influir durante ambos partidos, después de haber sido objeto de un marcaje estricto por parte de Lucas Hernández en la Liga de Campeones de Europa y luego de Marc Cucurella en el Clásico.

Jean-Louis Tourre afirmó que la incapacidad de Yamal para rendir a su nivel habitual cuando el rival le impone un marcaje individual podría representar un problema, considerándolo parte de su proceso de evolución como jugador.

Y pese a este revés, aún es pronto para juzgar la temporada del Barcelona, ya que el equipo lidera la Liga española y aspira a continuar su camino en la Liga de Campeones de Europa.