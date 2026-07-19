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Diez goles bastaron para acabar con 64 años de espera: Francia e Inglaterra ya tienen su Mundial 2026

Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra
World Cup
Francia
Inglaterra
EE. UU.

Una noche excepcional que rompió todas las reglas

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra fue histórico: un duelo trepidante con muchos goles.

En la primera parte Inglaterra se adelantó 4-0; en la segunda, Francia respondió con tres goles y el marcador terminó 6-4 a favor de los Tres Leones, que se llevaron el bronce.

Según Opta, es el primer partido en 64 años donde ambos equipos marcan al menos cuatro goles, desde el 4-4 entre la Unión Soviética y Colombia en 1962.

Es el encuentro con más tantos en un Mundial desde el 10-1 de Hungría a El Salvador en 1982.

Esta noche se cierra el Mundial 2026 con la final entre Argentina, campeona defensora, y España.

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