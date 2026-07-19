Diez goles bastaron para acabar con 64 años de espera: Francia e Inglaterra ya tienen su Mundial 2026

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra fue histórico: un duelo trepidante con muchos goles.

En la primera parte Inglaterra se adelantó 4-0; en la segunda, Francia respondió con tres goles y el marcador terminó 6-4 a favor de los Tres Leones, que se llevaron el bronce.

Según Opta, es el primer partido en 64 años donde ambos equipos marcan al menos cuatro goles, desde el 4-4 entre la Unión Soviética y Colombia en 1962.

Es el encuentro con más tantos en un Mundial desde el 10-1 de Hungría a El Salvador en 1982.

Esta noche se cierra el Mundial 2026 con la final entre Argentina, campeona defensora, y España.