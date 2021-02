¿Qué pasa con el Diente López en Tigres? Por qué no fue al Mundial de Clubes

Desde el Clausura 2020, el mediocampista uruguayo no es un regular dentro de las formaciones del Tuca.

Después de ser una de las figura del Internacional de Porto Alegre en Brasil, Nicolás López llegó a Tigres como uno de los bombazos más recientes del club que siguieron a la contratación de André-Pierre Gignac.

Sin embargo, la estancia del apodado Diente en el conjunto regiomontano no ha sido la que esperaban ni él ni los fanáticos. Pese a que ha mostrado algunos destellos de su talento, todavía no se ha ganado un lugar fijo en la alineación.

A continuación, en Goal te decimos por qué no juega y ni siquiera entró en la convocatoria para el Mundial de Clubes 2020:

¿POR QUÉ NO JUEGA EL DIENTE VS ULSAN HYUNDAI?

No es que no nada más no juegue contra Ulsan Hyundai en el debut, sino que se perdió todo el certamen en sí. No lo lograron registrar en la lista final simplemente porque dio positivo a coronavirus días antes del viaje a Qatar.

Por lo tanto, debió permanecer en Nuevo León encerrado en su casa para cumplir con la cuarentena personal que demanda un caso así. Continúa con las recomendaciones médicas y cumplidos los 14 días estaría en condiciones de reincorporarse.

Y aunque hay voces que dudan de la versión, como su excompañero Eduardo Vargas, la realidad es esa. Ya si es del completo agrado o no del director técnico Ricardo Ferretti porque no posee sacrificio defensivo, como sugieren algunos medios de Monterrey, es otro tema.