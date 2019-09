Diego Vázquez: "En todos los partidos hay detalles para mejorar"

Liga Nacional de Honduras: El técnico de Motagua analizó el presente de su equipo antes de jugar contra Honduras Progreso en el Estadio Nacional.

Tras ganar cinco encuentros de manera consecutiva, Motagua mantiene un clima de armonía en su plantel. El Ciclón Azul es puntero del Apertura junto a Marathón, sin embargo, su técnico, el argentino Diego Vázquez, no se relaja y cree que pueden mejorar en varios aspectos.

"Siempre hay detalles para mejorar, lógicamente venimos de tener varios partidos ganando de forma consecutiva y con buen rendimiento. En todos los partidos hay detalles para mejorar. Los análisis los hacemos al final, ahora que estamos a la mitad es una buena cantidad de puntos, nos ilusiona y nos da ese ánimo para seguir trabajando", dijo el argentino en unas declaraciones recogidas por Diez.

Sobre el buen momento del equipo, dijo: "Es positivo, una competencia muy positiva con nosotros mismos. Sirve de mucho para seguirse ilusionando y seguir creyendo en el trabajo que realizamos para jugar este deporte que es hermoso. Los puntos nuestros son importantes, hablamos de nosotros, no de los rivales. Por ese camino vamos y vamos a seguir".

Y siguió: "Siempre pensamos en lo mejor y en seguir creciendo, por momentos logramos un buen rendimiento y por momentos no, lo normal".

Sobre la cantidad de lesionados que tiene el equipo y la imposibilidad de que sus titulares agarren continuidad, comentó: "Nos ha costado repetir la misma formación, no hemos podido repetir el mismo once, pero eso me pone contento. Mantenemos una filosofía y una forma de juego que la seguimos respetando, hay que seguir ensayando para automatizar la forma de juego".