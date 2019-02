Diego Vázquez adjudica al "karma" la goleada sufrida por Marathon

El técnico argentino de Motagua se tomó revancha de la publicación del club verdolaga al verlos eliminados de la Liga Concacaf.

Santos Laguna de México humilló a Marathon por 6-2 en octavos de la Concachampions y el resultado rebotó por todo el fútbol de Honduras. Diego Vázquez, entrenador de Motagua, no pudo estar ajeno a la situación.

La consulta al técnico argentino apuntó a las burlas desde el club verdolaga, mediante una publicación, tras la eliminación de los Azules en Liga Concacaf. "No voy a entrar en esa, me pondría a la misma altura que en su momento hicieron comentarios despectivos, mejor no", declaró.

Sin embargo, Vázquez continuó: "Nosotros mandamos amor a todos, cada uno acumula el karma que da, todo lo que das vuelve. Oportunista de la esperanza como hay muchos, karma positivo, mandamos amor, lo negativo que uno tira vuelve, cuando uno habla le vuelve".

"Estamos clasificados a la próxima Liga Concacaf, vamos a ver quién nos toca", agregó el técnico que prepara el duelo de este sábado contra Juticalpa.