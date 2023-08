Diego Valdés pone fin a los rumores sobre su posible salida a Europa: "Me quiero quedar en América"

El mediocampista chileno habló tras la eliminación de las Águilas en la Leagues Cup 2023.

América sufrió una dolorosa y polémica eliminación ante el Nashville SC de la MLS. Cuando parecía que las Águilas se imponían en la tanda de penales, el árbitro central fue llamado desde la cabina del VAR para revisar la pena máxima detenida por Luis Ángel Malagón, donde apreciablemente se ve que el arquero americanista se adelantó antes del cobro.

A raíz de esta decisión, Jonathan dos Santos fallaría su penal en la muerte súbita, que a la postre permitiría a los estadounidenses marcar el penal decisivo para eliminar al América en la ronda de cuartos de final y así, seguir desvaneciendo las opciones de la Liga MX en el torneo internacional.

Posterior al partido, en la zona mixta, Diego Valdés atendió a los medios de comunicación donde expresó su deseo de continuar en el conjunto de Coapa, pese a los rumores que lo colocaban en el futbol del Viejo Continente durante las últimas semanas.

"Estoy feliz acá, me quiero quedar acá. Lo sabe mi gente, lo sabe mi familia, y creo que ellos están tranquilos. Si yo estoy acá feliz es porque el equipo, mis compañeros y la gente que está acá en el club me lo ha hecho saber. Así que nada, me voy a quedar y voy a estar acá", afirmó el '10' de las Águilas.

Valdés reapareció con América anoche al ingresar a los 63' minutos del complemento ante Nashville, tras perderse los últimos 4 encuentros con su equipo, uno de la Liga MX y 3 de la Leagues Cup. El chileno sería autor de uno de los goles del partido y le cambiaría la cara por completo al funcionar del equipo desde su ingreso al terreno de juego.