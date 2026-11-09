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Diego Simeone pidió calma tras la falta de acierto de Julián Álvarez en la derrota del Atlético de Madrid por 2-1 ante el Barcelona el domingo por la noche. Pese a dar una asistencia, el delantero argentino desperdició varias ocasiones claras ante el club por el que, según las informaciones, intentó fichar durante el mercado de verano.

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Un buen inicio eclipsado por las ocasiones falladas

La racha de siete victorias consecutivas del Atlético de Madrid en liga llegó a su fin tras perder 2-1 ante el Barcelona, líder y vigente campeón, en el Metropolitano. Alvarez tuvo una gran influencia en los primeros compases y asistió a Giuliano Simeone para que abriera el marcador en el minuto 10.

Sin embargo, el internacional argentino no aprovechó sus propias oportunidades. Desperdició un claro mano a mano, vio cómo le detenían un remate posterior y, más tarde, envió una vaselina al techo de la red.

El Barcelona castigó sin piedad esa falta de acierto. Fermin Lopez empató justo antes del descanso y marcó el gol de la victoria en el minuto 66 tras un inteligente pase de Lamine Yamal, que aseguró los tres puntos para el conjunto catalán.

Simeone defiende a su delantero pese a sus fallos

Pese a la frustración, Simeone salió rápidamente en defensa de su delantero. El entrenador del Atlético destacó la aportación general de Alvarez ante el club por el que había mostrado interés a principios de este año.

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«Julian hizo un buen partido», explicó Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro. «Además de las ocasiones que tuvo, participó en varias jugadas de ataque.

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»Aparte de asistir en el gol de Giuliano, también puso un centro para [una ocasión de] Alex Baena. Todos queríamos que marcara ese gol, pero tendremos paciencia con él porque es un gran jugador.

»Le queremos y, si queremos lograr nuestros objetivos, necesitamos que Julian esté a su mejor nivel. De lo contrario, no lo conseguiremos».

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Una actuación a la que le faltó acierto

Alvarez recibió abucheos de la afición del Atlético a principios de esta temporada después de disculparse por sus deseos de cambiar de equipo en verano. Aunque recientemente afianzó su puesto de titular con dos goles en cinco partidos, su actuación del domingo puso de manifiesto una falta de acierto más generalizada entre los locales.

Simeone, sin embargo, se negó a criticar a su plantilla y destacó el dominio de su equipo en los primeros compases. «Fue una actuación extraordinaria», añadió. «No puedo reprochar nada a los jugadores. Fue el partido que queríamos jugar, presionando bien en la primera parte y con buena intensidad.

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»Esta vez no estuvimos tan acertados como otros días. El Barça es muy bueno en ese aspecto. Tuvo menos ocasiones claras, pero aprovechó las que tuvo».

Terreno por recuperar en la lucha por el título

La derrota deja al Atlético de Madrid tercero en la clasificación, a cinco puntos del Barcelona y por detrás del Real Madrid, segundo, antes del parón de selecciones.

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Simeone debe conseguir ahora que su equipo recupere el acierto goleador cuando vuelva el fútbol de clubes. Devolverle la confianza a Alvarez de cara a portería será fundamental para que el Atlético recorte distancias en la parte alta de La Liga.