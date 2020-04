Diego Reyes: "Chivas no me aceptaría y tampoco sería respetuoso de mi parte"

El defensa exAmérica aseguró que no vestiría la camiseta del Rebaño.

Desde su salida del América, Diego Reyes no ha encontrado estabilidad en ninguna institución en la que le toque jugar. El defensa exAmérica ha vestido seis camisetas en siete años, sonando para múltiples clubes interesados en sus servicios.

Uno que definitivamente no lo ha querido seducir ha sido , según confesó a través de su cuenta de Instagram. “Nunca me buscó Chivas, creo que no me aceptarían en su equipo y tampoco creo que sea respetuoso de mi parte jugar en esa institución. Mi admiración porque juegan con puros mexicanos, pero creo que nunca podría estar en ese equipo”.

Igualmente, se encargó de descartar la posibilidad de arribar a Universidad Nacional, otro adversario de las Águilas: “Desde pequeños siempre hubo una rivalidad muy fuerte, igual contra Pumas, así que no creo poder jugar en una institución así, pero mis respetos para ellos. No me buscaron y no tuve contacto con ellos”, finalizó.

Más equipos

Luego de seis años por el Viejo Continente, Reyes Rosales acabó su aventura llegando en 2019 a Tigres. Con los Felinos acumula siete duelos en torneo y medio.