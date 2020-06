Diego Milito: "Lautaro tiene todo para ser el gran delantero de la próxima década"

El secretario técnico de Racing, ídolo de Inter y excompañero del Toro, considera que el bahiense "puede jugar en cualquier equipo del mundo".

Desde que comenzó a especularse con la posibilidad de que Lautaro Martínez sea transferido a , muchos han opinado sobre lo que debería ocurrir con el futuro del delantero: desde Javier Saviola, que reconoció su deseo de que la transferencia ocurra, hasta Hernán Crespo, que pidió que se quede un tiempo más en Inter, pasando por supuestos descubridores que no hicieron más que estar en el lugar y el momento indicados. Sin embargo, pocos pueden hablar del asunto con la autoridad de Diego Milito.

El secretario técnico de Racing fue compañero del Toro en la Academia, cuando el bahiense daba sus primeros pasos como futbolista profesional, es ídolo del Inter, donde juega actualmente el delantero, y jugaba en su misma posición. Por eso, hay pocas opiniones más calificadas que la suya en la materia. Y su mirada es contundente: "Lautaro tiene todo para ser el gran delatero de los próximos diez años. Es joven, pero tiene las cosas muy claras. Es un chico que siempre quiere aprender, educado, tiene muchos valores en los cuales uno se puede reflejar", aseguró el Príncipe.

En una entrevista con el sitio Infobae, Milito también reconoció que ve a Martínez listo para llegar a : "Lautaro puede jugar en cualquier equipo del mundo, sinceramente. Es un delantero fantástico. Creo que está muy feliz en el Inter, un equipo de los más grandes del mundo. Pero si le toca ir al Barcelona le deseo lo mejor". Y, en ese sentido, dejó en claro que el Toro no tendrá problemas para adaptarse a jugar junto a Lionel Messi: "¿Cómo no va poder jugar? Claro que puede jugar con Leo. Ya lo hizo en la Selección y seguramente se entenderá muy bien si va al Barça".

Por otra parte, el manager de la Academia también se refirió a su actual rol en el club de Avellaneda y, por primera vez, admitió que analiza la posibilidad de ser candidato a presidente: "En un principio pensé que no era para mí. Pero reconozco que en los últimos tiempos me ha picado el bichito de ser presidente... No sé si éste es el momento, si será más adelante o si no será nunca. No lo tengo claro. Pero digamos que se me despertó un poquito el bichito: antes era un no rotundo, hoy digamos que no es un no rotundo... ¿Qué cambió? Que creo que se pueden hacer un montón de cosas desde ese lugar también".