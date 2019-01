Diego Lainez, de promesa del América a jugar en la misma liga que Messi

Con tan sólo 18 años, el habilidoso mediocampista fue transferido al Betis por 15 millones de euros.

Por Roberto Navarro Síguelo en Twitter

La carrera de Diego Lainez ha tenido un impresionante ascenso en poco menos de dos años, pues de debutar el 4 de marzo del 2017 pasó a ser una de las ventas más cara en la historia de un jugador mexicano de la Liga MX a Europa la tarde de este 10 de enero.

El juvenil mediocampista apenas cuenta con 18 años de edad, sin embargo, desde antes de ser profesional ya pintaba para grandes cosas y prueba de ello es que en 2017 fue incluido en la terna del Goal 50 como una de las máximas promesas a nivel mundial menores de 18 años.

Con ese motivo recordamos la entrevista con el canterano americanista publicada el 20 de marzo del 2017, tan sólo unos días después de debutar con el primera equipo del América , en donde nos compartió sus sueños y cómo se visualizaba en el futuro.

LA ENTREVISTA

Durante las últimas semanas, una de las noticias más gratas en el futbol mexicano ha sido el debut con el primer equipo del América de Diego Lainez , una joya de tan sólo 16 años que está terminando de pulir Ricardo La Volpe.

La vida del juvenil mediocampista ha dado un cambio radical en menos de un lustro, pues a los 12 años dejó a su familia en su natal Tabasco para buscar el sueño de ser futbolista de las Águilas y desde entonces el destino ha estado de su lado y ha comenzado a cimentar algo que parece estar para grandes cosas.

“Llegué a hacer unas pruebas abiertas aquí al club, tuve la fortuna de quedarme y como a las dos horas mi categoría jugó contra Pumas, metí gol en ese partido, me fue bien y sirvió para que me quedara aquí en la institución”, señaló el juvenil en entrevista con Goal.

A pesar de su juventud, Lainez Leyva se considera un 10 “de esos que ya están en extinción” , por lo que sueña ser como Lionel Messi, no sólo por ser el mejor jugador del mundo, sino también por su estilo de juego.

“Me identifico mucho con Leo Messi , me gusta mucho su forma de jugar y trato de hacer algunas cosas y aprender de lo que hace. Soy muy encarador, hago muchas paredes, le pego de lejos. (Puedo jugar) detrás del 9 o de volante, lo que se necesite lo hago, pues las dos (piernas) las manejo muy bien”, manifestó el jugador.

Tales condiciones son las que han llevado al jugador a ser tomado en cuenta para el primer equipo en este 2017 y que lo han ayudado a cumplir su primera meta a corto plazo: jugar un partido oficial con ellos.

“Es una gran motivación de que me estén tomando en cuenta, que me conocen. Me ha estado yendo muy bien ahorita que he estado entrenando con ellos y quiero seguir por la misma”, comentó.

Diego Lainez aceptó que una de las cosas más difíciles de su carrera ha sido tener que estar separado de su familia, aunque agregó que sus compañeros y entrenadores han sido un gran apoyo.

“Uno extraña a la familia y la verdad es lo más hermoso que tengo . Obvio cuesta (dejarlos), pero es por algo que quiero y lo voy a lograr. Cada uno de mis profesores me han aportado muchas cosas, tanto futbolísticas como personales que me han ayudado mucho a crecer tanto como futbolista como persona”, expresó.

Sin importar que tiene 16 años y un físico que aún no se ha terminado de desarrollar (1.67 de altura y 58 kg de peso), Diego no se intimida con los jugadores del primer equipo y por el contrario alabó a dos de ellos.

“Todos son muy buenas personas, me dan muchos consejos, me ayudan a crecer como jugador y siempre están para apoyarme. Me gusta mucho como juegan William (Da Silva) y Darwin (Quintero), me han dado consejos y los he aprovechado” , apuntó.

Finalmente, Lainez no ocultó su emoción por la posibilidad de disputar el Mundial Sub 17 de India 2017, aunque dijo estar consciente de que tiene que ir paso a paso para poder lograrlo.

“ Primero quiero jugar el Premundial Sub 17 (en Panamá), ahorita ya estoy entrenando con el primer equipo y quisiera seguir por lo mismo, estar con ellos y jugar. Quiero seguir por el mismo camino que voy”, finalizó.