Diego Costa no se entrena y pide rescindir su contrato para abandonar el Atlético de Madrid

Como avanzó el diario "As", el delantero de Lagarto ha trasladado al club su deseo de salir en este mercado de enero, por motivos personales

Alerta roja en el Metropolitano. Diego Costa ha solicitado al club, de manera sorpresiva, rescindir unilateralmente su contrato por motivos personales. El de Lagarto ya ha trasladado al club su deseo de poder salir en este mercado y ahora es el el que tendrá que evaular la situación, acometer su complejidad y tomar una decisión, teniendo que decidir si accede a la petición del futbolista hispano-brasileño, que acaba contrato en 2021 y que ahora no sólo no desea renovar, sino que plantea salir del Atleti. Su gol al , de penalti, podría haber sido el último tanto de Costa como rojiblanco, si es que su marcha se confirma. De momento, hoy no ha entrenado con el grupo, con el permiso del club.

Desde que regresó a la disciplina colchonera, Diego Costa no ha tenido fortuna. De hecho, desde que llegó, entre lesiones y sanciones, se ha perdido muchos encuentros oficiales y nunca ha vuelto a ser el juagdor determinante de 2014 o incluso el delantero temible que fue en el , que le traspasó al Atlético de Madrid por 55 millones de euros. En esta temporada 2020-2021, ya había tenido que superar una lesión que se produjo en Balaídos y además, también ha tenido que superar el Covid-19 e incluso una trombosis venosa que le tuvo fuera de combate durante varios partidos.

Como adelantó el diario 'AS', y ha podido confirmar Goal, la intención de Costa es abandonar la disciplina del Atlético de Madrid, que ahora mismo está estudiando la situación con detenimiento. El club no quiere dar ningún paso en falso y la decisión del delantero de Lagarto se antoja como un problema importante para plantilla y cuerpo técnico. Si Costa se va, el club debería replantearse la posibilidad de tener que acudir al mercado para reforzar la delantera en este próximo mercado, ya que Simeone se quedaría con Luis Suárez como único delantero.centro para tres competiciones.