Diego Carlos no piensa en el Barcelona: "Me centro en acabar la temporada"

El central del Sevilla es uno de los jugadores que está centrando algunos rumores de mercado pero por ahora sólo piensa en el club de Nervión.

Diego Carlos se ha convertido en una de las grandes revelaciones. El central brasileño del es ahora mismo uno de los mejores defensas del torneo y ya se le ha relacionado con clubes como el y el pero no piensa en su futuro, que como ha publicado Goal estará supeditado a su alta cláusula de rescisión de 75 millones de euros.

"Hay muchas noticias que salen y que vemos, pero no lo sé. Yo lo que pienso es en terminar la competición lo mejor posible y eso lo dejo para después. Son cosas muy serias para mí y este tipo de situaciones hay que dejarlas para después. Estoy centrado exclusivamente en la competición y en acabar lo mejor posible con el Sevilla", dijo en una entrevista a Onda Cero.

Sobre la vuetla de los entrenamientos y los partidos tras el coronavirus, el brasileño explicaban que "el 4 de mayo no nos han dicho que volvamos a trabajar. La situación es muy complicada. Queremos volver, pero no depende de nosotros. Lo importante es la seguridad al regresar porque todos tenemos seres queridos y no queremos que les pase nada. Si hay seguridad no hay problema, adelante, volveremos a competir. Tiene que haber seguridad ante todo. El derbi nos gustaría jugarlo con nuestro público porque eso sería un gran espectáculo. Ojalá pueda ser así".

También ha explicado cómo se está entrenando en casa: "Tenemos un plan de trabajo que tenemos que cumplir todas las mañanas y lo hacemos para estar en forma cuando volvamos. Nos llaman y nos controlan todos los días a todos los jugadores. Tenemos que ser responsables con nosotros mismos y con los clubes. Cada uno debe cuidarse porque podemos volver en cualquier momento, mañana o en treinta días. Es una responsabilidad de cada uno".

Por último, Diego Carls habló sobre su cambio de look y cómo vive su familia la cuarentena: "Me he cortado el pelo, pero me he quedado muy feo. Mis hijas cuando me han visto han salido corriendo, se han asustado. ¡Este no es mi padre!, comentan. Estamos todos muy bien en la cuarentena. Sólo salimos para cosas importantes y la familia está muy bien gracias a Dios".