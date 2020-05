Diego Areco fue tentado por Alianza

El paraguayo se sinceró en un Instagram Live.

Con la pandemia del Coronavirus, las transmisiones en vivo de redes sociales han tomado relevancia, ya que los jugadores pueden comunicarse directamente con sus fans desde sus cuentas personales.



Diego Areco, el goleador del Clausura 2020 con el Jocoro, respondió a las inquietudes de los aficionados de FAS, su nuevo equipo, y contó que los paquidermos lo buscaron antes que los tigrillos: “Alianza está molesto porque no pude llegar a jugar con ellos. Es verdad que me llamaron pero me decidí por el más grande, que es el FAS”.



"La sensación fue buena por poder llegar a FAS. Creo que tiré una directa para el equipo al decir que quería llegar al más grande y mi deseo de ser campeón. Ellos captaron el mensaje y se contactaron con mi representante”, añadió el paraguayo, quien está en Santa Ana a la espera de poder empezar a entrenar.