El seleccionador francés, Didier Deschamps, advierte sobre la sobrecarga de los jugadores. En una entrevista con WELT am SONNTAG, asegura que el calendario cada vez más apretado ya pasa factura. Para él, ampliar el Mundial no ayuda.

«Las alarmas llevan tiempo sonando. El calendario ya estaba sobrecargado para un jugador de élite, y ahora se añaden más partidos», advierte.

El Mundial de 2026, con 48 equipos en la fase final, y la ampliación de la Liga de Campeones incrementan el riesgo de agotamiento.

«Los periodos de recuperación son cada vez más cortos, y también los de preparación para un torneo», añade.

«Hoy se puede calcular la fatiga física de un jugador, pero no cómo se encuentra mentalmente, y eso es clave en el fútbol», añade.

Además, anticipa dificultades en el propio Mundial por los desplazamientos y el clima.

Francia debutará el 16 de junio ante Senegal en Nueva Jersey.