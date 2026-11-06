¿Didier Deschamps al Real Madrid? Cómo Jose Mourinho se adelantó al exseleccionador de Francia para ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu

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Didier Deschamps tenía muchas ganas de convertirse este verano en el nuevo entrenador del Real Madrid, pero el club español optó por nombrar a Jose Mourinho. El exseleccionador de Francia estudia ahora sus opciones ante el interés, según las informaciones, del Manchester United, que atraviesa dificultades, y de la Juventus.

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Se queda sin el puesto en el Real Madrid

Deschamps puso fin en julio a sus notables 14 años como seleccionador de Francia tras una emocionante derrota por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial. El técnico de 58 años descansa actualmente mientras espera que surja un nuevo reto ilusionante.

Sin embargo, el campeón del mundo podría haber vuelto a los banquillos casi de inmediato. Según Foot Mercato, Deschamps estaba muy interesado en dirigir al Real Madrid. Quería sustituir a Alvaro Arbeloa en la capital española después del Mundial. Finalmente, el Real Madrid decidió contratar a Mourinho en su lugar.

Un entorno ideal en la capital española

El Madrid habría sido un destino ideal para Deschamps por el enorme prestigio del club. También habría ofrecido un entorno conocido al técnico francés. Deschamps ya habla español con fluidez, después de pasar un año como jugador del Valencia durante la temporada 2000-01.

Además, el fichaje le habría permitido reencontrarse con varios de los jugadores que tuvo a sus órdenes en la selección. La actual plantilla del Real Madrid cuenta con una nutrida representación francesa. Deschamps habría coincidido con Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy e Ibrahima Konate en el Santiago Bernabeu.

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El Manchester United se pone en contacto con él por el puesto vacante

Pese a quedarse sin el puesto en el Madrid, el exseleccionador de Francia sigue siendo una figura muy solicitada en el mercado de entrenadores. El mismo medio afirma que el United ya se ha puesto en contacto con Deschamps para consultar su disponibilidad.

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El club de la Premier League está explorando activamente el mercado, ya que su actual entrenador, Michael Carrick, sigue sometido a una enorme presión en Old Trafford. El Manchester United ve en el experimentado técnico francés una posible solución a sus dificultades actuales. Sin embargo, según las informaciones, Deschamps no está entusiasmado con la posibilidad de trasladarse al norte de Inglaterra. El técnico de 58 años está dispuesto a escuchar ofertas, pero no tiene prisa por asumir su próximo puesto.

A la espera de la oportunidad adecuada en Europa

Deschamps está dispuesto a tener paciencia mientras valora sus opciones de futuro. El veterano entrenador podría incluso esperar hasta el próximo verano para retomar oficialmente su carrera en los banquillos.

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Además del interés del United, en los últimos días también se ha vinculado con fuerza a Deschamps con la Juventus. Según las informaciones, el club italiano se plantea prescindir de su entrenador, Luciano Spalletti, en un futuro próximo. Por ahora, Deschamps seguirá atento a lo que ocurra en las principales ligas europeas. Sigue bien situado para conseguir un puesto de primer nivel cuando por fin se presente la oportunidad adecuada.