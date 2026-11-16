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El exportero ha dejado abierta la puerta a la llegada en enero a Milán de su compatriota brasileño del Real Madrid.

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El mercado de fichajes de invierno aún está lejos de comenzar y el nombre de Endrick ya se ha convertido en un tema recurrente. En Italia, el Milan por un lado y la Roma por otro están compitiendo para intentar conseguir su cesión del Real Madrid en la próxima ventana de enero. Esa intención ha desatado un auténtico debate y una carrera por ver quién logra convencerlo con más fuerza para ir a uno u otro destino.

En las últimas horas también ha hablado el exportero del Milan Nelson Dida, brasileño como Endrick. En declaraciones a Sky con motivo del Trofeo Italo Galbiati, primero destacó la mejoría del Milan y después elogió a Endrick, con la esperanza de verlo pronto a él o a otro brasileño con la camiseta del club.

EL MILAN MEJORA: «El Milan está mejorando poco a poco. Es un Milan al que le va bien en la liga. Creo que todavía podemos hacer más, mientras que en la Copa aún nos falta algo».



ENDRICK RECUERDA A ROMANRIO: «Para mí, Endrick es un grandísimo jugador. Cuando lo veo jugar, me recuerda un poco a Romario, que es algo bajito, pero resulta decisivo cuando está en el área. Cuando ha tenido la oportunidad de jugar, también ha marcado goles».

ESPERO VER A UN BRASILEÑO EN EL MILAN: «Creo que puede hacerlo realmente bien en el Real Madrid y en la selección, pero si está disponible para venir al Milan... Yo digo que espero que un brasileño vuelva pronto a jugar en la liga italiana y a vestir la camiseta del Milan».