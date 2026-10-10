Dick Schreuder ha reaccionado ante las cámaras de ESPN antes del Ajax - NEC a la peculiar entrevista de Dusan Tadic de principios de esta semana. El entrenador tiene una opinión muy contundente al respecto.

Tadic explicó en una entrevista con NU.nl que su amor por el Ajax sigue siendo muy grande. Pero no solo eso. También dejó algunas declaraciones poco afortunadas sobre su situación actual en el NEC. «A menudo hago acciones previas y no recibo el balón. O no me lo devuelven después de unos cuantos contactos. Entonces, al parecer, mi cerebro va demasiado rápido. Me cuesta mucho, a menudo lucho conmigo mismo y entonces se desata una tormenta en mi cabeza», dijo entre otras cosas el veterano.

«Sí, en la época en la que jugaba en el Ajax, evidentemente había un equipo fantástico», respondió Schreuder al respecto en ESPN. «Así que también puedo entenderlo un poco; también depende de la manera en que lo dice. Porque también importa en qué contexto lo dijo exactamente.»

«Hay una historia mucho más amplia detrás de lo que aparece ahí. Siempre hay varias partes implicadas. Nosotros simplemente intentamos mantener la calma, abordarlo con tranquilidad. Mañana seguiremos trabajando en ello», señaló el entrenador del NEC.

Se sugirió que las declaraciones de Tadic también habrían sentado mal a sus compañeros, pero según Schreuder no es el caso. «Por lo que veo en el grupo... Están sentados juntos a la mesa, se han reído. Entonces, para mí, queda bastante claro.»

«Mira, estamos inmersos en un proceso completamente nuevo dentro del club. Desde el verano, eso está claro. Con muchísimos jugadores nuevos, mucha juventud, jóvenes talentos... Hay muchas cosas que tenemos que hacer mejor, que tenemos que cambiar.»

«Ahí veo a Dusan como una parte muy importante, igual que Linssen, Chery, Sandler, Nuytinck. Todos esos chicos han sido fichados para hacer crecer al NEC. Eso también lo veo cada día en Dusan, y realmente no veo nada raro ni nada malo», concluyó Schreuder.