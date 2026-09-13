Tjaronn Chery da la voz de alarma tras la dolorosa derrota por 3-0 del NEC ante el SC Cambuur. Tendrá que mejorar rápido de cara al partidazo contra la Juventus en la fase de liga de la Europa League del jueves, esa es la conclusión del veterano.

Chery tuvo que 'tomarse un respiro' tras el varapalo en Frisia. El centrocampista, de 38 años, pareció discutir al final con aficionados desplazados del NEC en la grada visitante, aunque eso no salió a relucir en su conversación con ESPN.

«Lo que mostramos el año pasado, este año ya no está. Todos tenemos que mirarnos al espejo, juntar fuerzas y centrarnos en el jueves. Se han ido muchos jugadores importantes y han llegado muchísimos nuevos. Ellos todavía tienen que adaptarse. Es simplemente insuficiente lo que estamos mostrando entre todos. Realmente no fue nada bueno», lamentó Chery al término del partido en Leeuwarden.

Según Chery, Dick Schreuder estaba especialmente tocado en el descanso. «¿Si estaba enfadado? Sí, con razón. Yo también me enfadé. Algunos jugadores se enfadaron. Eso es normal cuando juegas al fútbol profesional. Lo que hemos mostrado hoy no puede pasar en absoluto. Podemos hacerlo mucho mejor.»

«Creo que, con mucha diferencia, este ha sido también el peor partido que he dirigido y que he visto. Creo que este es el peor partido de toda mi carrera como entrenador», sacó una dura conclusión Schreuder tras el tropiezo de su equipo.

«Lo peor de todo es que ves zero intensidad, zero ganas de ganar. Creo que la intensidad es lo más importante en la manera en que queremos jugar. Pero si eso no está, entonces se complica y no tiene buena pinta. De verdad tenemos que hacerlo mucho mejor», transmitió el técnico, conmocionado, a su equipo.

«Al final, yo soy el entrenador. Tengo que asegurarme de que lo hagamos mejor y de no volver a presentarnos así. Pero bueno, como ya digo: creo que, con mucha diferencia, este es el peor partido que he dirigido en mi vida», concluyó Schreuder.