Dick Schreuder revela una conversación con Kodai Sano: «Soy muy breve y contundente. Si de verdad no quieres jugar...»

La ausencia de Kodai Sano durante el Olympiacos - NEC es un golpe duro para el conjunto de Nimega. Dick Schreuder revela cómo fue el contacto con el centrocampista, después de que quedara claro que podía dar el paso al PSV.

«Sí, Sano no está», comienza Schreuder en conversación con Noa Vahle en Ziggo Sport. «Creo que eso le ha quedado claro a todo el mundo. Esta mañana me envió un mensaje: ¿puedo hablar un momento con usted? Hablé un momento con él y estaba claro que no quería jugar».

Schreuder subraya que esa decisión realmente ha salido del propio Sano. «Sí, si no quiere jugar, no quiere jugar. Eso quedó muy claro, no se sentía en condiciones de jugar. Había dormido mal, se sumaron todos esos factores».

Acto seguido, el entrenador del NEC reaccionó rapidísimo. «Yo entonces soy muy breve y directo: si de verdad no quieres jugar, elijo a otro que sí quiera jugar. Después hablamos un momento y lo más conveniente era que también dejara el grupo. Para que el foco pueda estar en esta noche, y eso es lo que yo también quiero hacer».

Aun así, Schreuder lógicamente había esperado que Sano siguiera estando en la eliminatoria a doble partido contra el Olympiacos. «Eso era en realidad lo acordado. Al final, no creo que sea conveniente hablar ahora de eso. Sea como sea, todos tenemos muchísimas ganas».

«Ahora sí hemos tenido que ajustar unas cuantas cosas. Tienes determinadas ideas en la cabeza, porque también nos faltan algunos defensas. Eso también pudo irse un poco a la papelera. También hemos visto que Sano, desde que se decidió que se quedaría, fue titular en cada partido. Creo que durante el partido tendremos que ir viendo con calma qué otras soluciones puedo aplicar».

Dusan Tadic comenzará el martes por la noche en el banquillo del NEC. Schreuder indica que, de otro modo, se cambiarían ‘demasiadas’ cosas. Además, quiere mantener a Noé Lebreton en una posición adelantada sobre el campo. El duelo entre Olympiacos y NEC en la tercera ronda previa de la Champions League comienza a las 20:00 y podrá verse en directo en Ziggo Sport 1.