Dick Schreuder, entrenador del NEC, profundamente decepcionado: no se cumplió el acuerdo interno en torno a Kodai Sano

En torno al partido de ida de la tercera ronda previa de la Champions League contra el Olympiacos, en el NEC se habló mucho, además del meritorio resultado (0-0), de Kodai Sano, que decidió no jugar por su inminente traspaso. El entrenador Dick Schreuder indicó después del partido que, según lo acordado, el japonés en realidad sí debería haber jugado.

El día en que el NEC regresó a Europa dieciocho años después, la preparación se vio alterada bruscamente por la noticia de que el club y el PSV habían alcanzado un acuerdo en líneas generales sobre el traspaso de Sano. El centrocampista se marcha al vigente campeón de liga por, según se informa, quince millones de euros, más dos millones en bonificaciones.

Sano no participó y fue sustituido por Jamiro Monteiro. "Esta mañana me envió un mensaje preguntando si podía hablar un momento conmigo", contó Schreuder antes del duelo en Ziggo Sport sobre Sano. "Hablé con él y quedó claro que no quería jugar. Esa decisión dependía más de él".

"Si no quiere jugar, no quiere jugar", continuó Schreuder. "Eso me quedó clarísimo. No se sentía en condiciones de jugar. Había dormido mal y había algunos factores más. Entonces soy breve y claro. Si no quieres jugar, elijo a alguien que sí quiere jugar".

Aunque Schreuder se mostró contento después con el resultado y el juego de su equipo, fue contundente sobre la situación en torno a Sano. "Sé que le afecta profundamente", respondió ante De Gelderlander.

"Esperaba que Sano jugara dos partidos: este y el de la próxima semana contra el Olympiacos. Sabía lo que se había acordado internamente. Naturalmente no estaba contento, pero todo fue muy rápido".

"Kodai pidió hablar un momento. Después también tienes que volver al orden del día. A las diez y media todavía acompañó al grupo y le dijo al resto que no podía jugar. Después abandonó el hotel".

Sano ya llevaba tiempo siendo pretendido. "En los dos primeros partidos de la pretemporada tampoco participó, porque estaba ocupado con un traspaso al Hoffenheim".

"Después se llegó a ese acuerdo y empecé a ponerle, y seguí poniéndole, en el once inicial. El acuerdo era que al menos jugaría los dos partidos contra el Olympiacos". Así que ese acuerdo no se cumplió.

El NEC abre su temporada de la Eredivisie el sábado con un partido en casa contra el Telstar. El próximo jueves recibirá al Olympiacos en Nimega.

Si el NEC sobrevive al partido de vuelta, le espera un play-off contra Union Saint-Gilloise o FK Bodø/Glimt. En cualquier caso, el equipo de Schreuder ya tiene asegurada la fase de liga de la Europa League.



