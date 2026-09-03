El entrenador del NEC, Dick Schreuder, ha tenido que dejar a dos jugadores fuera de su lista para la Europa League, informa Voetbal International. No hay sitio ni para Adam Tahaui ni para Isak Hansen-Aarøen. Perr Schuurs, entre otros, sí está presente en la convocatoria de 24 jugadores.

Schreuder tuvo que tomar decisiones, ya que, pese a la marcha de una enorme cantidad de jugadores, el club también incorporó a catorce caras nuevas al Goffertstadion, incluido Schuurs, que llegó libre.

Tampoco se lo puso fácil a Schreuder una norma de la UEFA, que establece que en la lista debe haber al menos cuatro jugadores formados en la cantera del propio club. Esos jugadores deben haber militado al menos tres años en esa cantera entre los 15 y los 21 años.

Solo Joep Geneste, Kevin Kers y el ya veterano Bram Nuytinck, de 36 años, cumplen esa condición, lo que provoca que haya que renunciar a una plaza y que el tamaño de la lista se reduzca de 25 a 24.

Los recién llegados Dennis Geiger y Delé Thomas sí han sido incluidos en la lista para la Europa League, al igual que otros fichajes como Ahmetcan Kaplan, Gabriel Brás, Emre Mor y Dusan Tadic.

Hansen-Aarøen sumó minutos como suplente en las rondas previas de la Champions League tanto ante Olympiacos como frente al FK Bodø/Glimt. Tahaui no estuvo ante los griegos, pero sí disputó minutos en el partido de ida contra el Bodø.

Tanto el noruego como el marroquí podrán centrarse por ahora por completo en la Eredivisie y la Copa de los Países Bajos. El NEC juega el sábado contra el Feyenoord y abrirá su campaña en la Europa League el 17 de septiembre en Turín contra la Juventus.

Lista del NEC para la Europa League:

Porteros: Gonzalo Crettaz, Nikolas Polster, Joep Geneste.

Defensas: Gabriel Brás, Ahmetcan Kaplan, Perr Schuurs, Deveron Fonville, Bram Nuytinck, Philippe Sandler, Tobias Storm, Almugera Kabar.

Centrocampistas: Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro, Willum Willumsson, Dennis Geiger, Noé Lebreton, Tjaronn Chery.

Delanteros: Kevin Kers, Dusan Tadic, Kaj Sierhuis, Emre Mor, Clement Bischoff, Bryan Linssen, Delé Thomas.