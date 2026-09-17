Dick Schreuder anuncia la alineación del NEC ante la Juventus; Koopmeiners, suplente

El entrenador del NEC, Dick Schreuder, ha dado a conocer la alineación para el duelo contra la Juventus. El técnico no tiene grandes sorpresas preparadas. En el conjunto italiano, Teun Koopmeiners empieza en el banquillo.

Nikolas Polster defenderá la portería en ausencia de Gonzalo Crettaz, que al igual que Emre Mor se recupera de una lesión. La defensa de tres la forman Tobias Storm, Philippe Sandler y Almugera Kabar.

En la derecha del centro del campo de cuatro, Ayodele Thomas debe aportar el peligro necesario, mientras que Noé Lebreton estará en la izquierda. Clement Bischof y Darko Nejasmic serán los encargados de guardar el equilibrio en el centro del campo.

En ataque, Dusan Tadic, Tjaronn Chery y Bryan Linssen deberán asumir la producción goleadora. Entre otros, Kaj Sierhuis, Bram Nuytinck y Perr Schuurs empiezan en el banquillo del Allianz Stadium.

Por parte de la Juventus, el entrenador Luciano Spalletti no puede contar con Kenan Yildiz, el capitán Manuel Locatelli ni Khéphren Thuram. Ese trío está lesionado. Lee aquí más sobre la Juventus.

Alineación de la Juventus: Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi, Çelik; Sarr, McKennie, Douglas Luiz; Alajbegovic, Woltemade, González.

Alineación del NEC: Polster; Storm, Sandler, Kabar; Thomas, Bischoff, Nejasmic, Lebreton; Chery, Tadic; Linssen.