El arquero argentino vive un gran presente y luego de la conquista de la Copa América, busca afianzarse entre los tres palos del arco de la Selección.

Sí, es cierto que su nombre no era completamente desconocido para los hinchas; sin embargo, tampoco era el más popular, ni mucho menos. La historia de Emiliano Martínez cambió en cuestión de meses luego de la convocatoria a la Copa América 2021, donde tuvo una inolvidable participación con Argentina.

Nadie tenía altas expectativas con el llamado del arquero del Aston Villa. Ni siquiera estaba llamado a ser el titular de la Albiceleste, pues el puesto era de Franco Armani. No obstante, el 1 de River Plate dio positivo por COVID-19 y de esta manera le abrió paso al Dibu, quien no tardó en afianzarse en el arco.

"Mirá cómo te como, hermano". Dibu Martínez: loco antes, durante y después del penal. Una secuencia que quedará en la memoria 😂🤯 pic.twitter.com/UF0WafuPr7 — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 7, 2021

Tan solo un mes después de su debut, Martínez pasó de ser un simple novato a convertirse en un ídolo para los argentinos. No solo por su personalidad en la tanda de penales, sino también por sus grandes actuaciones que hicieron posible la conquista de la Copa América y el fin de una larga sequía de Argentina.

"Mirá que te como" y "Estás nervioso, ¿eh?", son solo algunos de los gritos que forman parte de la estrategia psicológica del Dibu en los penales. El arquero del Aston Villa, de esta manera, impuso el miedo en los cobradores de Colombia, quienes fallaron tres tiros para facilitar la clasificación de la Albiceleste.

Las imágenes le dieron la vuelta al mundo, de cómo el arquero convirtió su posición de desventaja en los penales en una fortaleza. Es así como llevó estos juegos mentales a la Premier League, retando a Cristiano Ronaldo a que pateara el penal y provocando que Bruno Fernandes la mandara directo a las tribunas.

Al igual que en Brasil, el Dibu lo festejó con su particular baile de movimientos pélvicos. Y no era para menos: Aston Villa se aseguraba los tres puntos ante Manchester United en Old Trafford, algo de lo que no todos los equipos pueden presumir en este intenso inicio de temporada en la Premier League.

¡El aguante desde casa para Dibu Martínez! 🤩❤️🇦🇷#CopaAmerica pic.twitter.com/4CYlxzK5jS — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 10, 2021

"Festejar después de parar un penal o hablarles a los rivales, no es el ejemplo que le quiero dar a los chicos. Pero fue lo que me salió en ese momento. En un deportista, detrás de cada historia de éxito hay mucho esfuerzo y sacrificio. Me fui de mi casa con 12 años para vivir en la pensión de Independiente y tuve que superar muchas adversidades antes de llegar al lugar en el que estoy. Ese es el mensaje para los jóvenes, no un meme ni un festejo", dijo en una entrevista concedida al diario El País.

José Luis Chilavert, exarquero de Paraguay que fue un especialista en los penales, destacó la memorable actuación de Martínez ante Colombia. La leyenda del seleccionado guaraní considera que el Dibu reúne grandes cualidades y asegura que el juego psicológico es absolutamente legítimo en estas situaciones.

"¿Por qué un arquero se tiene que quedar entre los tres palos esperando que lo fusilen? Es una herramienta, un arma más que uno tiene y me parece perfecto. Le salió muy bien contra Colombia y contra el equipo de Cristiano Ronaldo", expresó Chilavert en diálogo con TyC Sports.

Todo esto ha contribuido de gran manera en el crecimiento de Martínez, quien en la temporada pasada tuvo más atajadas que cualquier otro arquero titular en la Premier League. En cuanto a la cantidad de partidos con la valla invicta, solo Edouard Mendy (Chelsea) y Ederson (Manchester City) superaron al argentino.

La historia no ha sido distinta en Argentina. Tan solo cuatro goles ha recibido el Dibu desde que está entre los tres palos de la Albiceleste, dos de ellos desde el punto penal: uno de rebote por parte de Arturo Vidal y el otro marcado por Yeferson Soteldo, siendo estas las raras ocasiones en la que no funcionó la psicología de Martínez.

💬 "Orgulloso y feliz de pertenecer a este grupo!!! Un objetivo más cumplido... Gracias Dios por seguir regalándome estos momentos. Vamos por la gloria.

Dibu, sin palabras, te lo mereces BESTIA!!! 👏🏻🇦🇷"



El mensaje de Messi en su Instagram después del partido. #CopaAmérica pic.twitter.com/PfobhtG7Jf — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 7, 2021

El gran momento y las alegrías que le ha regalado a los argentinos, ha convertido a Emiliano en uno de los grandes ídolos de su país. Pero lejos de la personalidad que muestra en la cancha, el Dibu es un tipo tranquilo y con los pies en el suelo. De hecho, para esta triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas promete pedirle una foto a Lionel Messi: "Quiero que mi hijo Santi la tenga cuando sea grande. Me da vergüenza preguntárselo porque hay que pedírselo todo el tiempo".

No obstante, si en algún momento estuvo incómodo con Messi en la cancha, no lo ha demostrado. La camiseta de Argentina con el '1' en su espalda será suya durante los próximos partidos de Argentina contra Paraguay, Uruguay y Perú, partidos en los que espera seguir haciendo historia y brillando con la personalidad de siempre.