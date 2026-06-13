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Traducido por

Díaz lidera a Marruecos ante los compañeros de Neymar, con Thiago en la delantera de Brasil

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Brasil
Marruecos
EE. UU.

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, ha anunciado la alineación de los Leones del Atlas para el partido contra Brasil en la primera jornada del Mundial.

Wahbi alineó a Ibrahim Díaz, estrella del Real Madrid, en la delantera, mientras que Achraf Hakimi liderará la defensa de los Leones.

Por su parte, Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, sorprende al alinear a Igor Thiago como delantero centro, mientras que Matheus Cunha queda en el banquillo.

La alineación de Marruecos fue la siguiente:

Portero: Yassine Bounou

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Defensa: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop

Centrocampistas: Ounahi, Bouadi, El Ainaoui

Delanteros: Ibrahim Díaz, Ismail Saibari, Bilal El Khannous 

Por su parte, la alineación de Brasil fue la siguiente:

Portero: Alisson Becker

Defensa: Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez

Centrocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá

Delanteros: Vinicius Junior, Raphinha e Igor Thiago.

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